Глава ArcelorMittal назвал 2020 необычным годом Вторая по объемам выплавки стали глобальная компания ArcelorMittal опубликовала интегрированный годовой обзор за 2020 год "Изобретая более разумную сталь для лучшего мира". Во вступлении к документу генеральный директор компании Адитья Миттал заявил, что 2020 год в любом случае стал необычным годом.



"2020 год был в любом случае необычным годом. Глобальная пандемия Covid-19 вызвала беспрецедентные потрясения для общества, бизнеса и отдельных лиц по всему миру, заставив всех нас переосмыслить то, как мы живем и работаем, - сказал А.Миттал. - Когда дело доходит до устойчивости, сталь является идеальным материалом для экономики замкнутого цикла, поскольку ее легко восстанавливать и можно бесконечное число раз перерабатывать. Я по-прежнему очень уверен в будущем стали и в способности ArcelorMittal добиться успеха в этой среде и продолжать изобретать более умные стали, необходимые для улучшения мира".



В соответствии с целями Парижского соглашения в 2020 году ArcelorMittal объявила о своем обязательстве по обеспечению углеродно-нейтрального баланса к 2050 году и вскоре объявит о целевом показателе выбросов CO2 для всей группы на 2030 год.



В ArcelorMittal отметили прогресс, достигнутый компанией в снижении углеродоемкости производимой стали: количество CO2 на тонну стали в 2020 году составил 2,08 тонны, что на 1,4% меньше, чем в 2019 году, и на 7,9% меньше, чем в 2007 году, что соответствует целевому показателю компании на 2020 год.



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