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Большая семерка решила повысить налоги для мировых корпораций

24.05.21 18:02 , Бизнес Цензор
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Страны Большой семерки (G7) близки к заключению соглашения по налогообложению транснациональных корпораций. Об этом пишет газета Financial Times, передает УНИАН.

Соглашение G7 может быть заключено уже 28 мая. В последние дни переговорщикам удалось достичь прогресса по этому вопросу.

Как пишет издание, договоренность стран Большой семерки станет важным фактором и предпосылкой для заключения соглашения на официальных переговорах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.

Сделка приведет к крупнейшей за последнее столетие встряске в области международного корпоративного налогообложения, серьезно ограничив способность компаний переводить прибыль в юрисдикции с низкими налогами и обеспечив, чтобы американские цифровые гиганты платили больше налогов в странах, где они зарабатывают.

Формально G7 не имеет роли в процессе разработки системы налогообложения, но США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада представляют собой мощный блок в различных других организациях. Группа проведет онлайн-встречу министров финансов 28 мая и личную встречу 4 и 5 июня в Лондоне. На этих переговорах могут быть согласованы основные элементы сделки.

Если сделка будет согласована министрами финансов, лидеры G7 могли бы официально подписать ее на саммите в британском графстве Корнуолле, который пройдет 11-13 июня.

Источники FT прогнозируют, что международное соглашение на уровне ОЭСР может быть заключено до октября.

В мае 2021 года США снизили минимальную глобальную ставку корпоративного налога с 21% до эффективной ставки в 15%.

В Минфине США заверили другие страны в серьезности своего предложения разрешить при налогообложении прибыли крупнейших транснациональных корпораций учитывать, где именно были получены те или иные доходы.

МинПром

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