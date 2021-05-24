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В Украине оживилась торговля паленым бензином

24.05.21 17:30
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Решение временно вести в Украине государственное регулирование цен на бензин и дизель обострило проблемы контрафакта и фальсификата на рынке топлива. Ведь те, кто не платят налоги, имеют дополнительные 50% "запаса прочности". В итоге страна переживает ренессанс теневого рынка. Об этом в эфире телеканала "Украина" рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, пишет издание "Сегодня".

"Прямо сейчас мы переживаем настоящий ренессанс теневого рынка. Работают все схемы. Спрос на такое топливо настолько высокий, что нефтеперерабатывающие заводы покупают сырье за 100 долларов за баррель при рыночной цене 65-70 долларов. Из-за неуплаты акцизов и НДС они могут переплачивать за сырье... У тех, кто торгует этим топливом, оно дешевое. Налогов в бензине – почти 50%. Если вы их не платите – представьте, какой у вас запас прочности", – рассказал Куюн.

Он объяснил, что такая нефтепереработка скрывается под личиной производства растворителей. "Через таможню едут тысячи тонн компонентов для повышения октанового числа, растворителей для лакокрасочной промышленности. У нас столько заборов нет, чтобы все покрасить. Это все видят, но никто ничего не делает", – недоумевает эксперт.

Куюн предупредил, что потребителю распознать такое топливо практически невозможно – его продают даже на приличных современных заправках.

По мнению эксперта, борьба с производством и продажей такого топлива могла бы сделать рынок бензина и дизеля более стабильным. Тогда бы исчезла и тенденция к росту цен, уверен Куюн.

Напомним, ранее трейдеры в ответ на решение Кабмина о регулировании устроили демарш, прекратив продавать горючее премиальных сортов. Правда, объяснение, что ограничение на наценку не распространяется на бензины класса "люкс", помогло вернуть такое топливо на заправки.

МинПром

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