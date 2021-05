"Метинвест", международная вертикально интегрированная группа металлургических и горнодобывающих компаний, с радостью сообщила, что ее итальянский прокатный завод Metinvest Trametal вошел в список климатических лидеров Европы по версии Financial Times в 2021 году.



Рейтинг состоит из 300 компаний, добившихся наибольшего снижения выбросов парниковых газов в 2014-2019 годах. Компания Metinvest Trametal за указанный период сократила основные выбросы парниковых газов на 6,8%, что позволило ей занять достойное место в рейтинге.



Совместно с исследовательской компанией Statista газета Financial Times проанализировала данные о выбросах парниковых газов 4 000 европейских компаний за шесть лет. Удельные выбросы углекислого газа определяются как отношение выбросов СО2 в тоннах на один миллион евро выручки. В рейтинге участвовали все компании со штаб-квартирой в одной из 33 европейских стран и выручкой не менее 40 млн евро или 36 млн фунтов стерлингов в 2019 году.



Комментируя новость, Юрий Рыженков, генеральный директор группы "Метинвест", сказал: "Включение Metinvest Trametal в первый рейтинг Europe's Climate Leaders от Financial Times – важное событие для Группы. В рамках нашей масштабной программы ESG мы ищем пути для дальнейшего улучшения экологических показателей нашего производства. За последнее десятилетие мы сократили валовые выбросы в атмосферу более чем на 30%. Кроме того, несмотря на сложные условия в 2020 году, мы направили рекордную для компании сумму в 450 миллионов долларов США на экологические проекты".



Роберто Ре, глава Metinvest Europe, отметил: "Для нас большая честь получить признание как один из Europe's Climate Leaders от таких авторитетных экспертных изданий, как Financial Times и Statista. На протяжении многих лет мы делали все, чтобы снизить наш углеродный след и будем стремиться и дальше развивать это достижение. Такие показатели, как удельные выбросы парниковых газов, использованные в этом исследовании, помогают нам эффективнее снижать влияние на окружающую среду".



Statista – немецкая компания, специализирующаяся на рыночных и потребительских данных. Это ведущий поставщик статистических данных и результатов опросов, предназначенных для бизнес-клиентов, преподавателей и исследователей.



