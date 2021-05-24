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Китай обвинил спекулянтов в росте цен на руду

24.05.21 16:58
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Власти Китая решили бороться со "спекулянтами и скопидомами", которых они считают виновными в недавнем скачке биржевых цен на сырьевые товары, в частности на железную руду.

По данным Bloomberg, вчера в Пекине состоялась встреча представителей правительства, регуляторов и ведущих металлургических компаний, на которой представители Комитета по национальному развитию и реформам (NDRC) заявили о нетерпимости к монополистическому поведению и накопительству. Агентство отмечает, что на встрече власти обнародовали намерение подвергать жестоким наказаниям тех, кого они сочтут виновными во взвинчивании биржевых цен на сырье, "чрезмерной спекуляции" и распространении фейковых новостей.

10 мая на Даляньской товарной бирже и других азиатских площадках фьючерсные контракты выросли на 10%. Рост цен привел к взлету котировок крупных производителей железной руды. Западные аналитики и СМИ объяснили это тем, что железная руда дорожает на фоне восстановления мировой экономики и роста спроса в Китае. Однако у китайских властей, судя по всему, другое мнение.

"По мере того как политика регулирования смещается в сторону большего государственного вмешательства, цены будут все больше подвержены настроениям на рынке,— цитирует Bloomberg аналитика шанхайской брокерской компании Shenyin Wanguo Futures Ли И.— Резкий рост сырьевых цен плохо сказался на производителях и рыночных заказах, приведя к убыткам и дефолтам». При этом NDRC заявляет, что ведущие предприятия «должны исполнять свои социальные обязательства… не сталкиваться друг с другом для манипулирования ценами, фабрикации и распространения информации, ведущей к росту цен, и не заниматься накопительством".

МинПром

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