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Украине нужно инвестировать в строительство систем накопления энергии

24.05.21 16:23
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Задача №1 энергетической безопасности Украины - войти в единую европейскую энергетическую систему ENTSO-E. Чтобы ускорить эту интеграцию, необходимо улучшать технологический баланс в энергетике, внедрять инновационные решения, стимулировать развитие сферы ВИЭ и инвестировать в строительство систем накопления энергии (СНЭ). Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

Она отметила, что национальной энергетике сегодня остро не хватает маневренности. Для ее обеспечения необходимо внедрять СНЭ: "Показательно, что первый шаг в этом направлении сделал крупный бизнес, а не государство. Компания ДТЭК запустила промышленную литий-ионную систему накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2,25 Мвт/ч. Ее установили в Энергодаре на территории Запорожской ТЭС".

Таким образом, в Украине произошел запуск нового рынка – рынка систем накопления энергии, подчеркивает нардеп. Его создание и функционирование позволит избежать возникновения локальных дефицитов в энергообеспечении. Именно они создали доказательную базу для аргументации необходимости импорта э/э из России и Беларуси.

Она напомнила, что в начала 2021 года из этих стран было импортировано э/э на более чем 1 млрд грн, в результате чего пострадали интересы украинских производителей. Если масштабировать опыт ДТЭК по внедрению СНЭ на всю страну, то уже через несколько лет можно будет говорить о достижении энергонезависимости и скорой интеграции в ENTSO-E, говорит нардеп.

"Единственным препятствием на пути активного внедрения СНЭ в Украине является высокая стоимость этих систем. Но и здесь не все так плохо, как кажется. За последнее десятилетие средняя цена накопления одного Мвт/ч мощности снизилась на 89%, поэтому есть все основания считать, что вскоре технологии накопления э/э станут более доступными", - считает В.Гриб.

"Важно понимать, что частный бизнес в одиночку не вытянет создание в Украине надежной системы накопления э/э. Необходимо чтобы к этому процессу подключилось государство, ведь, в конце концов, речь идет об энергетической безопасности нашей страны. Кроме того, в будущем СНЭ помогут нам интегрироваться в европейскую структуру зеленой энергетики, инфраструктуру создания и транспортировки зеленого водорода", - подытожила народный депутат.

МинПром



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