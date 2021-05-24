Интерпайп открыл в школах Днепра лабораторию мехатроники и кабинет трудов нового поколения В двух школах Днепра трубно-колесная компания Интерпайп открыла современный кабинет трудов и лабораторию мехатроники. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается в сообщении, учебные классы полностью реконструированы и оснащены по новейшим стандартам. В них дети смогут заниматься техническим творчеством и на практике освоить азы управления промышленным оборудованием.



В частности в школе №69 в Индустриальном районе Днепра появился первый в городе современный кабинет трудов, где дети будут учиться работать с деревом и металлом с помощью специальных станков и инструментов. А еще – продумывать свои проекты, готовить эскизы и управлять учебным электромеханическим оборудованием. В кабинете выполнили капитальный ремонт и установили токарный, фрезерный, сверлильный, заточной станки, также класс оснастили большим количеством мелкого инструмента.



"Школа дает детям первые фундаментальные знания. Наша задача как департамента гуманитарной политики предоставить школьникам возможность получать эти знания в комфортных условиях и на современном оборудовании. А такие уроки адаптируют ребят к реальной жизни, где принцип «сделай сам» по-прежнему важен", – прокомментировала Елена Яковенко, заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики Днепра.



В школе №129 в Приднепровске открылась лаборатория мехатроники. Это – техническая дисциплина на стыке электротехники, электроники и IТ. Теперь на уроках физики и информатики школьники будут знакомиться с основами работы современных автоматизированных и роботизированных линий. Уроки будут проходить на базе немецких учебных конструкторов Fischertechnik, которые имитируют реальное промышленное оборудование.



"Новые классы открывают перед школьниками новые возможности. Здесь дети смогут и поработать с мини-копиями современного промышленного оборудования, и узнать, что такое токарные станки. А ведь высококлассные токари и наладчики автоматизированных линий – одни из самых востребованных и высокооплачиваемых специальностей в промышленности. Надеемся, что такие уроки помогут детям осознанно выбрать профессию и в будущем стать инженером или высококвалифицированным техническим специалистом", – отметил Сергей Костенко, председатель правления Интерпайп НТЗ.



Всего с начала года Интерпайп совместно с городскими властями Днепра открыл уже три кабинета технического образования в школах на Левом берегу: два класса мехатроники в гимназии №3 в Индустриальном районе и школе №129 в Самарском, а также класс трудового обучения в школе №69 в Индустриальном районе. На обустройство трех новых кабинетов Интерпайп направил более 1 млн гривен.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



