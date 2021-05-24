Качество топлива на украинских АЗС в целом соответствует нормам В Украине проверили качество бензина А-95 и дизельного топлива в семи ведущих сетях автозаправочных станций. Две сети АЗС проверку "провалили".



Об этом во время презентации исследования качества топлива в сети АЗС рассказал исполнительный директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик, сообщает Укринформ.



"Мы проверили два образца нефтепродуктов - бензин А-95 и дизельное топливо. Сравнили документы, которые предоставляют на автозаправочных станциях, их наличие и актуальность. Что, в свою очередь, позволило отследить происхождение топлива. Также просмотрели показатель соотношения "цена-качество". Две сети АЗС имеют проблемы", - сказал он.



Отмечается, что под мониторинг качества топлива попали семь сетей АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL. Отбор проб нефтепродуктов обеспечивался специалистами компании SGS - мирового лидера в сфере инспекционных услуг. А исследование топлива осуществлялось независимой международной лабораторией "Инспекторат Украина" - членом Международной федерации независимых инспекционных агентств (IFIA).



Образцы были проверены по основным параметрам: массовая доля кислорода, октановое число, содержание серы, объемные части бензола и ароматических углеводородов.



По словам эксперта, существенные проблемы с качеством бензина были обнаружены только в двух украинских сетях АЗС - SUNOIL и MOTTO. На их автозаправочных станциях бензин А-95 фактически по всем показателям не соответствовал нормам.



Например, октановое число - самый главный для работы двигателя параметр - составляет 93,9 и 92,5 единиц соответственно, при том, что этот показатель должен быть на уровне не ниже 95,0. На АЗС других сетей ситуация удовлетворительная: ОККО (95,2), БРСМ (95,2), SOCAR (95,3), Авантаж 7 (95,4) и WOG (95,3).



Также в двух указанных выше сетях возникли проблемы и с качеством дизельного топлива. В частности, на MOTTO содержание серы в дизтопливе превышено в 30 раз, а в SUNOIL - в 15. Однако на автозаправке этой сети эксперты обнаружили также факт реализации нефтепродуктов без выдачи фискального чека. То есть при покупке топлива работники АЗС выдали расчетный документ, где не была указана информация о приобретенном продукте.



"Качество бензина и топлива в сетях АЗС в целом соответствует требованиям технического регламента, впрочем, зафиксированы отдельные случаи свободной реализации фальсифицированных нефтепродуктов. Поэтому рынок требует эффективного надзора со стороны государства, в частности надлежащего финансирования на проведение испытаний нефтепродуктов органом рыночного надзора", - подытожил О.Цильвик.



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