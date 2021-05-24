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Зоря-Машпроект не получает денег от государства на экомодернизацию

24.05.21 15:41 , Украинские новости
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Государственное предприятие "Зоря"-"Машпроект" не может покинуть перечень крупнейших загрязнителей экологии и атмосферы Николаевской области. Как сообщили в компании на запрос Українських Новин, государство и госконцерн "Укроборонпром", являющиеся собственниками огромного предприятия, много лет лидирующего среди крупнейших загрязнителей Николаевщины, не предоставляет ему денег на эко-модернизацию.

"Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря"-"Машпроект" не является участником программы "Финансового обеспечения целевых проектов экологической модернизации предприятий" в соответствии с постановлением Кабинета министров от 7 августа 2013 г №569 "Об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансового обеспечения целевых проектов экологической модернизации предприятий", — сообщили в ГП "Зоря"-"Машпроект" в ответ на запрос агентства, который подписал директор предприятия по охране труда и гражданской обороны Виктор Сырбу.

Вместе с тем на предприятии сообщили, что здесь существует отдел экологии с собственной лабораторией, а также сообщили, что объемы выбросов предприятия находятся в пределах допустимых значений в соответствии с полученным разрешением.

"Нарушений согласно условий действующего разрешения со стороны предприятия не было", — сообщил в своем письме В.Сырбу.

Сославшись на отсутствие бюджетного финансирования для проектов по эко-модернизации, на ГП "Зоря"-"Машпроект" оставили без комментариев вопросы редакции о наличии на предприятии собственной стратегии, перечня мер и финансовых расчетов для снижения объемов вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщалось ранее, госпредприятие "Зоря"-"Машпроект", входящее в структуру государственного концерна "Укроборонпром", входит в перечень крупнейших загрязнителей атмосферы в Николаевской области.

МинПром

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