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Кабмин переименовал Минэкономторг в просто Минэкономики

24.05.21 15:18 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Министерство экономики Украины.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №504 от 21 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Министерству экономики в месячный срок поручено представить на рассмотрение Кабмина предложения о внесении в акты законодательства изменений в связи с переименованием.

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики. Перед этим Рада уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, Кабинет министров 28 декабря 2020 года принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Перед этим Верховная Рада назначила Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Лещенко с июня 2020 года возглавлял Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Осенью 2019 года Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, которое также получило в управление 285 госпредприятий, из которых 61 являлся банкротом, а также Госпродпотребслужбу и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.

МинПром

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