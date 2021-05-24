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В порту Измаил существенно упал грузооборот руды и металлов

24.05.21 14:58 , Одесский курьер
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За период с января по апрель 2021 года порт Измаил уменьшил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 5,7% — до 1,206 млн тонн - на основе опубликованных данных Адмистрации морских портов Украины (АМПУ).
Перевалка экспортных грузов снизилась на 13,5% — до 932,9 тыс. тонн, импортных — на 21,9% до 41,9 тыс. тонн. Переработка транзитных грузов увеличилась на 54,6% — до 225,6 тыс. тонн. Перевалка грузов в каботаже составила 5,3 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов выросла на 62,6% — до 124,2 тыс. тонн. В частности, увеличилась переработка химических грузов — на 53,8%, до 53,4 тыс. тонн. В то же время перевалка растительного масла снизилась на 10,5%, — до 36,8 тыс. тонн Перевалка нефтепродуктов составила 28,2 тыс. тонн, других наливных грузов — 5,9 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов снизилась на 10,8% — до 972,2 тыс. тонн. В частности, сократилась переработка: руды — на 9,9%, до 866,5 тыс. тонн;
строительных материалов — в 3,1 раза, до 7,8 тыс. тонн.

Перевалка угля увеличилась на 37,5%, — до 52 тыс. тонн Переработка других сыпучих грузов сократилась на 12,7% — до 45,9 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов снизилась на 2,9% — до 109,3 тыс. тонн. В частности, сократилась переработка: черных металлов — на 6,3%, до 71,2 тыс. тонн; химических грузов и минудобрений — на 4,3%, до 22,9 тыс. тонн.

При этом переработка проката черных металлов увеличилась на 3,9% — до 70,2 тыс. тонн. Перевалка бумаги составила 1,4 тыс. тонн. Переработка других тарно-штучных грузов выросла на 44,8% — до 13,5 тыс. тонн.

Измаильский морской порт в 2020 году сократил грузооборот по сравнению с 2019 годом на 24,2% — до 3,245 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 2% против 2,7% в 2019 году.

Измаильский морской порт расположен в акватории Килийского устья реки Дунай. Количество грузовых причалов — 24, длина грузового причального фронта — 2,696 километра. В порту работают портовые операторы ГП "Измаильский морской торговый порт", ООО "Сервиспорт", ООО "Вилле Форте Украина" и ООО "Измаильский элеватор".

МинПром

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