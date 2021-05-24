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Правильное внедрение земельной реформы обеспечит процветание Украины

24.05.21 14:36 , Укринформ
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Правильное внедрение земельной реформы является ключом к процветанию, в частности, обеспечивая постоянный рост национального ВВП.
Как передает Укринформ, такое мнение во время форума "Украина 30. Земля" высказал директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Открытие рынка, по его словам, позволит обычному украинскому фермеру инвестировать в собственную землю, выращивать различные культуры и воспользоваться всеми возможными преимуществами в Украине, Европе и мире.

"Речь идет о безграничных возможностях для Украины. Но это еще и таит значительные опасности, если воплощать реформу неправильно. Поэтому я рад подписанию закона №2194 и принятию парламентариями законопроекта №2195. Это дает доступ к рынку земли, который является прозрачным, некоррумпированным, где граждане и громады могут следить за всеми транзакциями с землей. И власть будет нести за них ответственность", - подчеркнул А.Банерджи.
Он отметил, что за 5 недель, оставшихся до запуска рынка земли, Украине еще нужно многое сделать. И главное - изменить менталитет украинцев, пока не понявших возможностей, которые открывает реформа.

Среди практических шагов для ее воплощения представитель Всемирного банка назвал принятие законопроекта №3205-2, что откроет фермерам доступ к миллионам долларов кредитов от Всемирного банка.

А.Банерджи при этом подтвердил намерение международных партнеров Украины предоставить для этого 50 млн евро грантовой помощи.

Законопроект №3205-2 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" сейчас готовится ко второму чтению. Документ определяет ключевые вопросы деятельности фонда - порядок формирования уставного капитала, условия его изменения, порядок принятия решений органами управления фонда. Предполагается, что фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве приобретет статус финучреждения с получением специальной лицензии.

Как сообщал Укринформ, президент Украины 28 апреля 2020 г. подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ, который парламент принял 31.03.2020-го. Закон о рынке земли заработает с 1 июля 2021-го, которым, в частности, предусмотрено: первые три года покупать земли сельскохозяйственного назначения до 100 га смогут только граждане Украины; от 1.01.2024-го покупать такие земли смогут и юридические лица, владельцами которых являются украинцы.

МинПром

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