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Украине нужен план Б по эксплуатации ГТС – Магера

24.05.21 13:52
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Украине нужен дополнительный план действий на случай введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

Как известно, Верховная Рада Украины обратилась к Палате представителей и Сенату Конгресса США с призывом продлить санкционное давление США по строительству "Северного потока-2". Кроме Парламента, в Европу и США обратились глава "Нафтогаза" Витренко и СЕО оператора ГТС Украины Макогон.

ВРУ решила обратиться к США после публикации в СМИ информации об отказе США продолжить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее главы. Об этом написали издания Axios и Politico, а затем подтвердил и Госдеп. В Белом доме заявили, что не могут остановить "реализованный на 95% проект в другом государстве".

"Такая позиция США резко меняет отношение к проекту СП-2 и противоречит предыдущим обещаниям, данным Украине. США настроены наладить отношения с европейскими партнерами по НАТО, а вопрос СП-2 стал камнем преткновения в этом процессе. После президентских выборов в США, Европа активно начала пытаться возобновить переговоры с Вашингтоном о продолжении "трансатлантической дружбы» и «продолжению работы в рамках совместных приоритетов". И интересы Украины явно не вписываются в этот переговорный процесс", - отмечает политик.

Он также выразил уверенность, что США точно используют санкции против СП-2 в качестве козыря на встрече Путина с Байденом, чтобы выторговать уступки РФ по другим вопросам. Примечательно, что сообщение о снижении санкционного давления появилось накануне встречи Блинкена с Лавровым.

"Санкции США пока что остаются единственным инструментом, сдерживающим строительство Северного потока-2. Запуск СП-2 негативно повлияет не только на нашу ГТС, но и на энергетику, и на экономику в целом. По оценкам СЕО оператора ГТС Макогона потери Украины после запуска СП-2 составят 5-6 млрд долларов в год", - говорит С.Магера.

"Контракт с Газпромом подписан до 2024 года, уже сейчас необходимо думать об использовании ГТС после окончания контракта. Нужен дополнительный план действий, план "Б", на случай введения Северного потока-2 в эксплуатацию", - считает нардеп.

"Задаюсь вопросом: почему мы так смелы в начертании красных линий, явно попадая в зависимость от других, потом кто-то другой принимает решение, а нам после этого надо придумывать план Б? Почему бы Украине перед принятием собственного решения или выбора, не продумывать последствия, к которым это решение или выбор приведут? Может это и должно быть планом А?", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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