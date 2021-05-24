Металлурги Японии нарастили выплавку стали на 2,7% Металлургические предприятия Японии в январе-апреле 2021 года нарастили производство стали на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,5 млн т. Об этом сообщил SteelOrbis.



Выпуск чугуна за четыре месяца сократился на 0,2% – до 23,27 млн т.



По итогам апреля производство стали выросло на 18,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 7,82 млн т. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 6%.



Выпуск чугуна за месяц составил 5,68 млн т, что на 15,8% больше апреля прошлого года. По сравнению с мартом 2020 года производство сократилось на 7,1%.



Япония‌ ‌входит‌ ‌в‌ ‌пятерку‌ ‌крупнейших‌ ‌производителей‌ ‌стали‌ ‌в‌ ‌мире,‌ ‌по‌ ‌‌данным‌ ‌‌World‌ ‌Steel‌ ‌за‌ ‌2020‌ ‌год.‌ ‌За‌ ‌прошлый‌ ‌год‌ ‌японские‌ ‌металлурги‌ ‌‌сократили‌ производство‌ ‌стали‌ ‌на‌ ‌16,2% по‌ ‌сравнению‌ ‌с‌ ‌2019 годом – до‌ ‌83,1‌ ‌млн‌ ‌т.‌



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