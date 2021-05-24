Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Металлурги Японии нарастили выплавку стали на 2,7%

24.05.21 14:17 , ГМК Центр
печать
размер текста:

Металлургические предприятия Японии в январе-апреле 2021 года нарастили производство стали на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,5 млн т. Об этом сообщил SteelOrbis.

Выпуск чугуна за четыре месяца сократился на 0,2% – до 23,27 млн т.

По итогам апреля производство стали выросло на 18,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 7,82 млн т. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 6%.

Выпуск чугуна за месяц составил 5,68 млн т, что на 15,8% больше апреля прошлого года. По сравнению с мартом 2020 года производство сократилось на 7,1%.

Япония‌ ‌входит‌ ‌в‌ ‌пятерку‌ ‌крупнейших‌ ‌производителей‌ ‌стали‌ ‌в‌ ‌мире,‌ ‌по‌ ‌‌данным‌ ‌‌World‌ ‌Steel‌ ‌за‌ ‌2020‌ ‌год.‌ ‌За‌ ‌прошлый‌ ‌год‌ ‌японские‌ ‌металлурги‌ ‌‌сократили‌ производство‌ ‌стали‌ ‌на‌ ‌16,2% по‌ ‌сравнению‌ ‌с‌ ‌2019 годом – до‌ ‌83,1‌ ‌млн‌ ‌т.‌

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:36
Правильное внедрение земельной реформы обеспечит процветание Украины
13:56
Польша 8 июня начнет бесплатно вакцинировать украинских заробитчан
13:52
Украине нужен план Б по эксплуатации ГТС – Магера
13:38
Минагропрод прогнозирует абсолютно рекордный урожай зерновых
13:17
Облгазы задолжали ОГТСУ свыше 10 млрд грн
13:14
Зеленский сообщил о краже 5 млн га украинских земель
12:59
JSW Steel задумалась о покупке Liberty Steel в Великобритании
12:42
Энергомашспецсталь осуществила крупную отгрузку деталей для трех АЭС
12:21
Госпомощь в связи с карантином достигла почти 1,5 млрд грн
12:07
На украинских заправках подешевел бензин
11:58
Государственная экологическая политика устарела – Магомедов
11:36
Liberty Steel перевела миллионы заемных средств в другие страны
11:24
Климатические амбиции Украины недостижимы без инвестиций – Магера
10:56
Цена на железную руду резко упала
10:38
Ломосборщики Германии обеспокоены возможным ограничением на поставки лома из ЕС
10:27
Провал голосования по з/п о выбросах спас украинскую промышленность - Шпенов
10:14
300 млрд евро – цена коронакризиса в Германии
09:58
Госпредприятия из сферы Минэнерго отчитались об убытках по итогам I квартала
09:47
Китайцы задумались о выпуске аккумуляторов в Аргентине
09:28
Власти Вьетнама призывают металлургов ограничивать экспорт
21.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!