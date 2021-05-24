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Польша 8 июня начнет бесплатно вакцинировать украинских заробитчан

24.05.21 13:56 , Бизнес Цензор
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Граждан Украины, которые приезжают в Польшу с рабочей целью, с 8 июня начнут вакцинировать на пропускном пункте "Шегини-Медика".

Как сообщили в пресс-службе компании по трудоустройству Gremi Personal, вакцинация будет проходить вакциной AstraZeneka и Johnson&Johnson, она является бесплатной и добровольной для украинцев.

Министерство здравоохранения Польши ранее сообщило, что прививаться в Польше может теперь каждый иностранец: лицо, имеющее разрешение на работу, студент, а также супруги и дети иностранцев. Разрешение на постоянное проживание, медицинская страховка или наличие PESEL для прививки не являются обязательными.

"Недавний опрос наших работников продемонстрировал, что более 55% готовы вакцинироваться, чтобы иметь возможность чаще посещать Украину и по возвращению в Польшу не делать ПЦР тесты или не проходить карантин. Тем более мы видим и тенденцию со стороны польских предприятий, которые все больше заинтересованы в трудоустройстве у себя именно вакцинированных работников", – отметил генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдашевич.
Он уточнил, что компания договорилась с польской медицинской компанией с Жешува, которая возьмет на себя медицинскую часть по организации вакцинации на границе. Со своей стороны Gremi Personal организует централизованный подвоз работников из Украины на пропускной пункт "Шегини-Медика" для прохожения вакцинации.

"Далее, надеемся расширить перечни пунктов пропуска на границе, где можно будет вакцинироваться нашим рабочим. Призываем и другие агентства по трудоустройству присоединиться к этой инициативе и также позаботиться, чтобы их украинские рабочие безопасно получили вакцину", – добавил Т.Богдашевич.
Как сообщалось, во втором квартале 2021 года в Польше планируют открыть пункты вакцинации в аптеках и учреждениях труда для того, чтобы вакцинировать всех желающих до конца августа.

Напомним, Польша заказала примерно 100 млн доз вакцин против COVID-19 производства различных компаний, этого объема должно хватить для вакцинации 58 млн человек.

Министр здоровья страны Адам Недзельский объяснял, что Польша заказала больше доз, чем необходимо для вакцинирования всего населения страны, которое составляет около 38 млн человек, поскольку часть вакцин не прошла еще процесса проверки и утверждения.

МинПром

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