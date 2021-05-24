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Облгазы задолжали ОГТСУ свыше 10 млрд грн

24.05.21 13:17 , Укринформ
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Долги облгазов перед ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) превышают 10 млрд грн. Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В апреле 2021 года операторы ГРС (обл-, горгазы) отобрали на собственные производственно-технологические расходы из сетей ОГТСУ 22 млн кубометров газа, что в 30 раз меньше показателей марта. Однако текущее состояние задолженности и начислений к уплате остается на отметке более 10 млрд грн", - говорится в сообщении.

В частности, наращивание задолженности в апреле продемонстрировали Донецкоблгаз (+128 млн грн), Тернопольгоргаз (+51 млн грн), Кировоградгаз (+43 млн грн), Херсонгаз (+29 млн грн), Мелитопольгаз (+6 млн грн).

Крупнейшими должниками до сих пор остаются: Киевоблгаз (1,15 млрд грн), Донецкоблгаз (1 млрд грн), Львовгаз (835 млн грн), Харьковгаз (577 млн ​​грн), Тернопольгоргаз (529 млн грн). Семь облгазов из 43 пока не имеют задолженности перед ОГТСУ: Кременчукгаз, Лубныгаз, Кременецкое УПРГ, Газпостачсервис, Сера, Спектргаз и Одессагаз, который за отчетный период полностью погасил свой долг в 46 млн грн.

Оператор ГТС Украины подчеркнул, что задолженность обл-, горгазов негативно сказывается на работе компании, в частности на финансовых показателях. Ввиду задолженности облгазов в размере 10 млрд грн в I квартале 2021 года увеличился резерв сомнительных долгов. Если бы не этот фактор, чистая прибыль ОГТСУ за этот период была бы не 4,6 млрд грн, а 8,6 млрд грн.

В ОГТСУ убеждены, что решить вопрос с долгами должно принятие законопроекта №3800, который предусматривает введение специальных распределительных счетов. Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 19 мая его уже поддержал, и в ближайшее время он будет рассмотрен в сессионном зале парламента.

"Это дает нам надежду, что благодаря такому механизму в ближайшее время проблема наращивания долгов и значительных неоплачиваемых отборов газа из украинской ГТС будет решена раз и навсегда", - отметили в ОГТСУ.

За I квартал 2021 года ООО "Оператор ГТС Украины" получил чистую прибыль в размере 4,6 млрд грн.

МинПром

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