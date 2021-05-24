JSW Steel задумалась о покупке Liberty Steel в Великобритании

Как сообщает агентство Reuters, крупнейший производитель стали в Индии, компания JSW Steel, рассматривает заявку на покупку Liberty Steel в Великобритании, а также заводы в других местах.
Интерес JSW, который распространяется на заводы, включая сталелитейный завод Adhunik на востоке Индии, может ознаменовать еще одну главу для британской сталелитейной промышленности, которая была приватизирована и продана зарубежным покупателям, поскольку ее превосходство снижалось синхронно с производственной мощью страны.
В заявлении в субботу 22 мая JSW Steel заявила, что пока сосредоточена на Индии, и не собирается приобретать какие-либо зарубежные активы.
Фонд прямых инвестиций Endless и китайская Jingye Group, владеющая British Steel, также интересовались бизнесом Гупты в Великобритании, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.
Кроме того, трейдер Trafigura выразил заинтересованность в инвестировании в алюминиевый завод GFG в Дюнкерке во Франции, который является крупнейшим в Европе, сообщил один источник.
JSW и Endless не ответили на запросы о комментариях, а British Steel иJingye отказались от комментариев.