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Госпомощь в связи с карантином достигла почти 1,5 млрд грн

24.05.21 12:21 , Бизнес Цензор
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По состоянию на 24 мая уже 1,4 млрд грн направлено на выплату государственной помощи предпринимателям и наемным работникам, деятельность которых была приостановлена в результате ужесточения карантинных ограничений в "красных" зонах.

Всего выплаты в размере 8 тыс. грн получили 175 тыс. человек, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, выплаты получили 100 208 наемных работников и 74 792 физлица-предпринимателя. В региональном разрезе больше всего выплат направили в Киев (почти 270 млн грн), Львовскую (почти 146 млн грн) и Харьковскую (135 млн грн) области.

Как сообщалось, предприниматели и наемные работники, деятельность которых была приостановлена ​​на время пребывания региона в "красной" зоне, с 19 апреля 2021 года могут подавать заявления на получение помощи от государства в сумме 8 тыс. грн.

Гарантированные 8 тыс. грн могут получить наемные работники юридических лиц или ФЛП, если: основной КВЭД последний день предыдущего месяца относится к тем, к которым применяются ограничения "красной" зоны; организация, в которой работает работник, насчитала за него ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала; средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тыс. грн в месяц; наемный работник не работает по совместительству.

МинПром

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