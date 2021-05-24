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Государственная экологическая политика устарела – Магомедов

24.05.21 11:58
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Зеленый переход по-украински, в отличие от Европы, проходит без финансового участия государства. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

Он напомнил, что ЕС планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Чтобы снизить выбросы парниковых газов и стимулировать процесс декарбонизации, европейцы предоставили промышленным отраслям государственное финансирование на сумму более 790 млрд евро.

М.Магомедов обратил внимание на то, что в 2014 году в Украине был принят Закон о государственной помощи субъектам хозяйствования. "Однако до сих пор власть не определила критерии, по которым должна оказываться такая помощь в сфере экологии. Это прямое нарушение Соглашения об ассоциации с ЕС. Чиновники аргументируют недопустимость господдержки в сфере экомодернизации заботой о конкуренции. На самом деле они просто не понимают принципов, по которым работает европейская экологическая политика", - отметил он.

"Иначе как объяснить, что Минприроды в рамках Второго национально-определенного вклада Украины в Парижское соглашение определила главной целью снизить к 2030 году выбросы СО2 на 65%, по сравнению с уровнем 1990 года?! Причем сделать это украинские производители должны при нулевой поддержке государства. ЕС при условии выделения европейским компаниям помощи на сотни миллиардов евро поставил себе более скромную цель: 55% до 2030 года", - добавил М.Магомедов.

Нардеп выразил надежду, что Минфин не поддержит фантастические инициативы Минприроды. "Крайне важно, что именно Украина презентует осенью 2021 года на экологическом саммите в Глазго. Хочется увидеть там реалистичные показатели декарбонизации, обязательства по господдержке и четкие источники ее финансирования, а также налоговые и кредитные стимулы для промышленных компаний", - говорит нардеп.

"Честно говоря, я не очень верю, что произойдет чудо и государство начнет помогать бизнесу совершать зеленый переход. Почему? Потому что сегодня оно демонстрирует противоположный подход. Вместо поддержки и помощи, в стенах Кабмина и парламента разрабатываются законодательные инициативы, направленные на ужесточение штрафов и санкций за нарушение экологического законодательства. Эффективного диалога с бизнесом до сих пор нет", - констатировал политик.

"Все это наводит на мысль, что в государственной экологической политике назрели кадровые изменения. Вопрос в том, стоит ли повременить с ними до саммита в Глазго? Выигрыш от этого сомнительный, а вот провал на саммите обойдется украинской промышленности очень дорого", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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