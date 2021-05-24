Liberty Steel перевела миллионы заемных средств в другие страны Металлургический завод Dalzell и близлежащий Clydebridge являются двумя последними крупными сталелитейными заводами Шотландии, на которых работает около 140 человек. Во время пандемии Covid-19 подразделение Liberty Steel Dalzell прекратило выплачивать проценты по ссуде в 7 млн фунтов стерлингов.



Сталелитейный бизнес Санджива Гупты в Великобритании перевел часть ссуды налогоплательщиков в размере 7 млн ​​фунтов стерлингов, предоставленной находящемуся в затруднительном положении шотландскому заводу Liberty Steel, на свои предприятия в другие страны, рассказали в Financial Times с ссылкой на осведомленные источники.



Речь идет о предоставленном займе администрацией Шотландии в 2017 году толстолистовому заводу Dalzell в Мазервелле, который компания Liberty Steel, третий по величине производитель стали в Великобритании, приобрела за номинальную сумму за год до этого.



"Liberty Steel Dalzell отправляла средства в другое место в GFG Alliance, широком конгломерате компаний, принадлежащих Гупте и его семье", - пишет издание.



Обещание Гупты возродить умирающие заводы по производству металлов получило широкую поддержку со стороны шотландских политиков. Правительство Холируд предоставило гарантию в размере 575 млн фунтов стерлингов, когда промышленник приобрел последний британский алюминиевый завод в Лочабере вместе с двумя гидроэлектростанциями у Rio Tinto в 2016 году.



Сегодня металлургический магнат Санджив Гупта борется за новое финансирование своей империи после того, как в марте администрация банка Greensill Capital, его основного кредитора, объявила себя банкротом.



Бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг заявил в прошлом месяце, что правительство подождет и посмотрит, сможет ли Гупта рефинансировать свои операции в Великобритании, прежде чем принимать решение о вмешательстве. На британских предприятиях Liberty Steel работает около 3000 сотрудников.



Правительство ранее отклонило просьбу Гупты о финансовой помощи в размере 170 млн фунтов стерлингов, ссылаясь на опасения, что деньги могут быть отправлены за границу.



Усилия по обеспечению нового финансирования были осложнены ранее в этом месяце после того, как Управление по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании заявило, что начало расследование предполагаемого мошенничества и отмывания денег в GFG. GFG отрицает правонарушения и заявила, что будет сотрудничать с расследованием.



Директор Liberty Steel Dalzell на прошлой неделе заявил, что британская сталелитейная компания British Steel, которая является главным поставщиком слябов для предприятия, "в одностороннем порядке наложила беспрецедентное повышение цен на наши согласованные в контракте поставки сырья".



Liberty Steel решила переложить расходы на клиентов, добавив, что British Steel отменила поставку слябов по контракту на три недели, что имело "огромные затраты и операционные последствия" для предприятия.



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