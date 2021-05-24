Климатические амбиции Украины недостижимы без инвестиций – Магера Декарбонизация становится для Украины номером один в национальной экономической повестке, считает народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что летом 2020 года Украина официально поддержала European Green Deal, новую экологическую политику Европейского Союза. Ее конечной целью является достижение климатической нейтральности до 2050 года. Теперь экономическая политика нашей страны в части, касающейся евроинтеграции, должна быть согласована с Зеленым курсом Евросоюза. Поэтому декарбонизация становится для нас номером один в национальной экономической повестке.



ЕС законодательно закрепил свое обязательство снизить до 2030 года уровень выбросов СО2 на 55% от показателей 1990 года. Чтобы достичь этой цели, за следующие 10 лет европейцам необходимо уменьшить суммарный объем парниковых выбросов на 40%. Если мы хотим претендовать на поддержку ЕС, в том числе финансовую, мы должны показать свою приверженность Green Deal. Следовательно, Украина должна также снизить уровень выбросов, учитывая реальные возможности экономики и отечественных производителей.



"И вот здесь у нас начинаются проблемы. В декабре 2020 года во Втором национально-определенном вкладе в Парижское соглашение Украина зафиксировала целью снизить за ближайшие десять лет выбросы на 36%-42% от показателей 1990 года. Это приблизительно на 6,5-7% меньше от нынешнего уровня. По сравнению с европейскими амбициями, наши могут выглядеть недостаточно убедительными", - отмечает С.Магера.



Он напомнил, что в последней редакции НОВ2 Украина повысила планку, обязуясь снизить до 2030 года выбросы СО2 на 65%. Это намного лучше отражает приверженность Украины целям European Green Deal, но выглядит абсолютно нереальным без государственной поддержки, считает нардеп. Общий объем помощи, который Евросоюз предоставил промышленным компаниям в виде финансовой поддержки, приближается к 1 трлн евро. Украинское государство пока делает вид, что декарбонизация его касается только в части декларирования поддержки европейских целей. И ни слова о помощи бизнесу.



"Если конечная цель власти – переждать пока компании самостоятельно проведут экомодернизацию, а затем отрапортовать ЕС о достижении показателей декарбонизации, то такая тактика не сработает. От слова совсем. Начальный уровень инвестиций для внедрения экотехнологий в промышленности оценивается экспертами минимум в 10 млрд долл. Таких средств у компаний нет, а возможности кредитования внутри страны крайне ограничены", - указывает политик.



"Времени на размышления не осталось. В июле 2021 года ЕС опубликует закон о введении углеродной пошлины СВАМ. Закон вступит в силу в 2023 году, и тогда украинские экспортеры начнут стремительно терять свои позиции на европейском рынке. Надеяться только на то, что нашим дипломатам удастся убедить ЕС в несоответствии закона о СВАМ Соглашению о ЗСТ, очень рискованно. Влиятельная в Евросоюзе Франция уже высказалась, что не считает запуск углеродной пошлины нарушением обязательств Евросоюза. «Страусиная позиция» не поможет, власть должна сесть за стол переговоров с бизнесом и решить, где взять деньги на декарбонизацию экономики", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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