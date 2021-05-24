Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Климатические амбиции Украины недостижимы без инвестиций – Магера

24.05.21 11:24
печать
размер текста:

Декарбонизация становится для Украины номером один в национальной экономической повестке, считает народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что летом 2020 года Украина официально поддержала European Green Deal, новую экологическую политику Европейского Союза. Ее конечной целью является достижение климатической нейтральности до 2050 года. Теперь экономическая политика нашей страны в части, касающейся евроинтеграции, должна быть согласована с Зеленым курсом Евросоюза. Поэтому декарбонизация становится для нас номером один в национальной экономической повестке.

ЕС законодательно закрепил свое обязательство снизить до 2030 года уровень выбросов СО2 на 55% от показателей 1990 года. Чтобы достичь этой цели, за следующие 10 лет европейцам необходимо уменьшить суммарный объем парниковых выбросов на 40%. Если мы хотим претендовать на поддержку ЕС, в том числе финансовую, мы должны показать свою приверженность Green Deal. Следовательно, Украина должна также снизить уровень выбросов, учитывая реальные возможности экономики и отечественных производителей.

"И вот здесь у нас начинаются проблемы. В декабре 2020 года во Втором национально-определенном вкладе в Парижское соглашение Украина зафиксировала целью снизить за ближайшие десять лет выбросы на 36%-42% от показателей 1990 года. Это приблизительно на 6,5-7% меньше от нынешнего уровня. По сравнению с европейскими амбициями, наши могут выглядеть недостаточно убедительными", - отмечает С.Магера.

Он напомнил, что в последней редакции НОВ2 Украина повысила планку, обязуясь снизить до 2030 года выбросы СО2 на 65%. Это намного лучше отражает приверженность Украины целям European Green Deal, но выглядит абсолютно нереальным без государственной поддержки, считает нардеп. Общий объем помощи, который Евросоюз предоставил промышленным компаниям в виде финансовой поддержки, приближается к 1 трлн евро. Украинское государство пока делает вид, что декарбонизация его касается только в части декларирования поддержки европейских целей. И ни слова о помощи бизнесу.

"Если конечная цель власти – переждать пока компании самостоятельно проведут экомодернизацию, а затем отрапортовать ЕС о достижении показателей декарбонизации, то такая тактика не сработает. От слова совсем. Начальный уровень инвестиций для внедрения экотехнологий в промышленности оценивается экспертами минимум в 10 млрд долл. Таких средств у компаний нет, а возможности кредитования внутри страны крайне ограничены", - указывает политик.

"Времени на размышления не осталось. В июле 2021 года ЕС опубликует закон о введении углеродной пошлины СВАМ. Закон вступит в силу в 2023 году, и тогда украинские экспортеры начнут стремительно терять свои позиции на европейском рынке. Надеяться только на то, что нашим дипломатам удастся убедить ЕС в несоответствии закона о СВАМ Соглашению о ЗСТ, очень рискованно. Влиятельная в Евросоюзе Франция уже высказалась, что не считает запуск углеродной пошлины нарушением обязательств Евросоюза. «Страусиная позиция» не поможет, власть должна сесть за стол переговоров с бизнесом и решить, где взять деньги на декарбонизацию экономики", - резюмировал С.Магера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:36
Liberty Steel перевела миллионы заемных средств в другие страны
10:56
Цена на железную руду резко упала
10:38
Ломосборщики Германии обеспокоены возможным ограничением на поставки лома из ЕС
10:27
Провал голосования по з/п о выбросах спас украинскую промышленность - Шпенов
10:14
300 млрд евро – цена коронакризиса в Германии
09:58
Госпредприятия из сферы Минэнерго отчитались об убытках по итогам I квартала
09:47
Китайцы задумались о выпуске аккумуляторов в Аргентине
09:28
Власти Вьетнама призывают металлургов ограничивать экспорт
08:42
АЗС обязали держать цены на бензин ниже 30 грн/литр
08:02
В германских водах возобновлена прокладка Севпотока-2
21.05.21
19:38
Рынок зеленой стали сформируется к 2050 году – Гриб
18:02
Центрэнерго планирует продавать до 90% электроэнергии на бирже
17:41
Запорожтрансформатор выиграл контракт на поставки трансформаторов в ОАЭ
17:15
Электротяжмаш поставил польской компании очередную партию электродвигателей
16:58
Украина остается на 13-м месте в рейтинге мировых производителей стали
16:41
На модернизацию ГТС в течение 10 лет потратят 37,3 млрд грн
16:27
Метинвест еще не принял решение об участии в торгах по покупке активов ДМК
16:18
В Италии провели первое в мире испытание смеси газа с водородом при выплавке стали
15:56
Нафтогаз разрабатывает трехлетний тарифный план на газ для населения
15:37
Газпром отказался от прокладки газопроводов в Японию и Индию
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!