Цена на железную руду резко упала Цена на железную руду резко упала после того, как официальный Пекин дал понять, что сосредоточит усилия на сдерживании растущих цен, предупредив о "чрезмерных спекуляциях" по мере роста опасений по поводу роста инфляции.



Национальная комиссия по развитию и реформам, агентство экономического планирования Китая, заявила в понедельник, что будет бороться с монополиями на товарных рынках, распространением ложной информации и накоплением запасов.



Это сообщение прокатилось по рынкам в понедельник, когда основной фьючерсный контракт на железную руду потерял сразу 7% на китайской бирже в Даляне подешевев до 1 049 юаней (примерно 163 доллара) за тонну. Железная руда потеряла почти четверть своей стоимости с момента достижения рекордного максимума в начале этого месяца. Фьючерсные контракты на алюминий с поставкой в ​​июле упали на Шанхайской бирже на 3%.



Заявление китайского правительства отражает его растущую озабоченность по поводу резкого роста цен на сырьевые товары, который был усилен восстановлением промышленности страны после пандемии.



"Я думаю, что появляется все больше свидетельств спекулятивного избытка", - сказал Роберт Ренни, глава рыночной стратегии Westpac, который предположил, что дальнейшее вмешательство Пекина вполне вероятно. По его словам, более высокий, чем ожидалось, спрос в Китае и возобновление мирового спроса были основными факторами роста цен.



Китай, безусловно, является крупнейшим потребителем сырьевых товаров в мире, и более высокие цены на сырье сказываются на производственных затратах. Заводские цены в стране в апреле подскочили на 6,8% в годовом исчислении после падения на протяжении большей части 2020 года.



В заявлении, сделанном после встречи с крупными производителями металлов Китая, NDRC заявила, что рост цен был связан с факторами, включая "чрезмерные спекуляции", и предупредил компании, чтобы они не объединяли усилия для манипулирования рынками.



На прошлой неделе государственная телекомпания CCTV процитировала заседание государственного совета под председательством премьер-министра Ли Кэцяна, на котором было заявлено, что необходимо принять меры для предотвращения отражения роста цен на сырьевые товары в потребительских ценах. Комментарии способствовали распродаже сырьевых товаров в четверг.



В конце прошлого года экономика Китая достигла допандемических темпов роста. В 2020 году он произвел рекордное количество стали в рамках промышленного восстановления после раннего шока, вызванного коронавирусом, который вылился в строительный бум и увеличил спрос на железную руду из Австралии.



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