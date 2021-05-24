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Ломосборщики Германии обеспокоены возможным ограничением на поставки лома из ЕС

24.05.21 10:38 , Металлоснабжение и сбыт
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Германская ассоциация поставщиков металлолома BDSV выразила свою обеспокоенность по поводу возможного ограничения экспорта данного сырья из стран Евросоюза.

Как заявляет ассоциация, для нее будет крайне неприятным событием как полный запрет на экспорт металлолома из ЕС, так и введение экспортной пошлины. При этом основная причина ограничений может лежать не в торговой, а в экологической сфере.

По данным BDSV, некоторые европейские политики выступают за запрет вывоза из ЕС промышленных отходов, чтобы они не наносили вред экологии в третьих странах, а перерабатывались на месте с выполнением всех необходимых требований. Европейская комиссия в настоящее время составляет классификатор таких отходов, к которым может быть отнесен и металлолом.

Впрочем, европейские металлургические компании требуют ограничить поставки лома из Европы и по той причине, что они опасаются превращения Китая в крупного импортера данного сырья. По мнению некоторых специалистов, Китай будет покупать так много лома, что это скажется на его доступности в европейских странах.

Как отмечают представители ассоциации, из-за введения ограничений цены на лом в ЕС упадут, поэтому местный бизнес станет меньше заинтересован в сборе металлолома. Из-за этого региональные металлурги в действительности получат меньше сырья.

В 2020 г. Германия экспортировала около 20 млн т металлолома, но 80% поставок пришлось на другие страны ЕС – Нидерланды, Италию и Бельгию. Однако при этом Нидерланды и Бельгия являются крупнейшими поставщиками лома за пределы ЕС, в частности, в Турцию. По мнению BDSV, если ЕС положит конец таким поставкам, то и потребность в германском металлоломе за пределами страны значительно сузится.

МинПром

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