300 млрд евро – цена коронакризиса в Германии Коронакризис обошелся экономике Германии почти в 300 млрд евро. Это результат расчетов Кельнского института экономики Германии (IW). Об этом сообщает издание Die Welt.



"Пройдут годы, прежде чем потери и структурные перекосы будут сбалансированы", - сказал глава IW Михаэль Хютер.



Для своих расчетов экономисты сравнили фактический и прогнозируемый рост с так называемым потенциальным ростом. Он показывает, насколько сильно экономика Германии выросла бы за последние шесть кварталов без пандемии.



Из потерь на последние три квартала (с четвертого квартала 2020 года по второй квартал 2021 года) приходится почти 140 млрд евро. Почти треть потерь добавленной стоимости связана с возобновлением изоляции в результате второй волны, которая только сейчас ослабляется из-за прогресса, достигнутого в вакцинации и снижения заболеваемости.



"Уровень вакцинации, наконец, растет, это сигнал для экономики, который нельзя недооценивать, Тем не менее, мы не должны поддаваться иллюзии, что кризис больше не оставляет следов. Без коронавируса экономика значительно выросла бы", - сказал руководитель IW Хютер.



Как сообщало РБК-Украина, в апреле Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост мировой экономики в 2021 году на уровне 6,0%. По сравнению с январем прогноз улучшен на 0,5 п.п. (с 5,5%).



Напомним, в марте 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 6,1%. Агентство заявило, что мир вступил в заключительную фазу экономического кризиса



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