Провал голосования по з/п о выбросах спас украинскую промышленность - Шпенов Верховная Рада отправила законопроект №4167 о выбросах на повторное первое чтение. Это большая промежуточная победа для украинской промышленности. В последний момент голос разума все же возобладал в парламенте и этот опасный документ был отклонен, отмечает народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Случаи, когда один парламентский комитет обращается к другому с призывом отозвать законопроект, нечасто встречаются в Верховной Раде. Но именно так произошло с з/п №4167 о промышленных выбросах. Комитет ВР по вопросам экономразвития призвал главный по данному документу Комитет по вопросам экологии снять его с рассмотрения. И на это есть веские причины", - отмечает народный депутат.



Нардеп обратил внимание на небрежное отношение авторов законопроекта к мнению бизнеса и экспертов. Он отметил, что разработчики не внесли существенных изменений в документ, хотя после первого чтения замечаний и предложений было немало.



Второе, что откровенно плохо в з/п №4167, так это его оторванность от реалий работы украинской промышленности, считает политик. Так, документ обязывает предприятия всего за четыре года перейти на наилучшие европейские доступные технологии и методы управления (НТДМ) и провести экомодернизацию производства.



"При этом авторов з/п не волнует, что европейские компании проходят это путь уже более двадцати лет в условиях мощной финансовой поддержки Евросоюза. Нашим же компаниям на все про все необходимо найти 10 млрд долл. Почему найти? Потому что главный секрет экомодернизации по-украински – это полное равнодушие государства к проблемам бизнеса", - подчеркнул политик.



"Наша промышленная политика сегодня не про поддержку, она про штрафы, санкции и уплату налогов авансом. Наши чиновники только говорят про европейский опыт, а в реальности не понимают сути европейской экологической политики. Не уверен, были ли они хоть раз на промышленном предприятии", - добавил Д.Шпенов.



Он выразил уверенность, что украинским промышленникам нужны европейские НДТМ. Но начинать нужно с внедрения тех технологий, которые доступны в Украине. То же самое касается оборудования – рассчитывать необходимо только на то, что может производиться в Украине.



"Одним из краеугольных камней законопроекта №4167 является выдача интегрированных разрешений. Если сделать так, как написано в документе, большая часть промышленности остановится за одну ночь, - предостерегает Д.Шпенов. – Потому что процесс получения ИР занимает много времени. Поэтому считаю правильным при первом получении разрешения предоставлять компаниям отсрочку до 7 лет"



"Итак, законопроект №4167 ушел на повторное первое чтение. Надеюсь, авторы этого документа получили хороший урок. Нельзя принимать в парламенте судьбоносные для промышленности документы без участия бизнеса и без учета позиции ведущих экспертов. З/п нуждается в глубокой доработке, только тогда у него появится шанс быть принятым в стенах ВРУ", - подытожил народный депутат.



МинПром



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