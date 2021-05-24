Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Провал голосования по з/п о выбросах спас украинскую промышленность - Шпенов

24.05.21 10:27
печать
размер текста:

Верховная Рада отправила законопроект №4167 о выбросах на повторное первое чтение. Это большая промежуточная победа для украинской промышленности. В последний момент голос разума все же возобладал в парламенте и этот опасный документ был отклонен, отмечает народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Случаи, когда один парламентский комитет обращается к другому с призывом отозвать законопроект, нечасто встречаются в Верховной Раде. Но именно так произошло с з/п №4167 о промышленных выбросах. Комитет ВР по вопросам экономразвития призвал главный по данному документу Комитет по вопросам экологии снять его с рассмотрения. И на это есть веские причины", - отмечает народный депутат.

Нардеп обратил внимание на небрежное отношение авторов законопроекта к мнению бизнеса и экспертов. Он отметил, что разработчики не внесли существенных изменений в документ, хотя после первого чтения замечаний и предложений было немало.

Второе, что откровенно плохо в з/п №4167, так это его оторванность от реалий работы украинской промышленности, считает политик. Так, документ обязывает предприятия всего за четыре года перейти на наилучшие европейские доступные технологии и методы управления (НТДМ) и провести экомодернизацию производства.

"При этом авторов з/п не волнует, что европейские компании проходят это путь уже более двадцати лет в условиях мощной финансовой поддержки Евросоюза. Нашим же компаниям на все про все необходимо найти 10 млрд долл. Почему найти? Потому что главный секрет экомодернизации по-украински – это полное равнодушие государства к проблемам бизнеса", - подчеркнул политик.

"Наша промышленная политика сегодня не про поддержку, она про штрафы, санкции и уплату налогов авансом. Наши чиновники только говорят про европейский опыт, а в реальности не понимают сути европейской экологической политики. Не уверен, были ли они хоть раз на промышленном предприятии", - добавил Д.Шпенов.

Он выразил уверенность, что украинским промышленникам нужны европейские НДТМ. Но начинать нужно с внедрения тех технологий, которые доступны в Украине. То же самое касается оборудования – рассчитывать необходимо только на то, что может производиться в Украине.

"Одним из краеугольных камней законопроекта №4167 является выдача интегрированных разрешений. Если сделать так, как написано в документе, большая часть промышленности остановится за одну ночь, - предостерегает Д.Шпенов. – Потому что процесс получения ИР занимает много времени. Поэтому считаю правильным при первом получении разрешения предоставлять компаниям отсрочку до 7 лет"

"Итак, законопроект №4167 ушел на повторное первое чтение. Надеюсь, авторы этого документа получили хороший урок. Нельзя принимать в парламенте судьбоносные для промышленности документы без участия бизнеса и без учета позиции ведущих экспертов. З/п нуждается в глубокой доработке, только тогда у него появится шанс быть принятым в стенах ВРУ", - подытожил народный депутат.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:36
Liberty Steel перевела миллионы заемных средств в другие страны
11:24
Климатические амбиции Украины недостижимы без инвестиций – Магера
10:56
Цена на железную руду резко упала
10:38
Ломосборщики Германии обеспокоены возможным ограничением на поставки лома из ЕС
10:14
300 млрд евро – цена коронакризиса в Германии
09:58
Госпредприятия из сферы Минэнерго отчитались об убытках по итогам I квартала
09:47
Китайцы задумались о выпуске аккумуляторов в Аргентине
09:28
Власти Вьетнама призывают металлургов ограничивать экспорт
08:42
АЗС обязали держать цены на бензин ниже 30 грн/литр
08:02
В германских водах возобновлена прокладка Севпотока-2
21.05.21
19:38
Рынок зеленой стали сформируется к 2050 году – Гриб
18:02
Центрэнерго планирует продавать до 90% электроэнергии на бирже
17:41
Запорожтрансформатор выиграл контракт на поставки трансформаторов в ОАЭ
17:15
Электротяжмаш поставил польской компании очередную партию электродвигателей
16:58
Украина остается на 13-м месте в рейтинге мировых производителей стали
16:41
На модернизацию ГТС в течение 10 лет потратят 37,3 млрд грн
16:27
Метинвест еще не принял решение об участии в торгах по покупке активов ДМК
16:18
В Италии провели первое в мире испытание смеси газа с водородом при выплавке стали
15:56
Нафтогаз разрабатывает трехлетний тарифный план на газ для населения
15:37
Газпром отказался от прокладки газопроводов в Японию и Индию
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!