Госпредприятия из сферы Минэнерго отчитались об убытках по итогам I квартала

За первый квартал 2021 года 38 государственных предприятий, которые принадлежат к сфере управления Министерства энергетики, отчитались о чистых убытках на сумму 1,6 миллиарда гривень. Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий Министерства, сообщает Марлин.
В целом 30 предприятий завершило I квартал года с убытком на сумму 1,614 млрд грн, 7 предприятий – с прибылью в размере 1,9 млн, а 1 предприятие считается безубыточным.
Наибольшие квартальные убытки получили следующие госкомпании:
Восточный горно-обогатительный комбинат – 341,1 млн грн
ГП "Первомайскуголь" – 232,8 млн грн
ГП "Львовуголь" – 209,4 млн грн
ГП "Лисичанскуголь" – 151,6 млн грн
ГП "Торецкуголь" – 147,4 млн грн
По итогам первого квартала 2021 года среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэнерго составило 43 078 человек. Общие затраты на оплату труда составили 1,7 млрд грн.
В частности, среднемесячные расходы на работников составляли 13,2 тыс грн, на административно-управленческий персонал – 16 тыс грн, тогда как на директоров энергетических предприятий – 55,8 тыс грн.