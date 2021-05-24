Госпредприятия из сферы Минэнерго отчитались об убытках по итогам I квартала За первый квартал 2021 года 38 государственных предприятий, которые принадлежат к сфере управления Министерства энергетики, отчитались о чистых убытках на сумму 1,6 миллиарда гривень. Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий Министерства, сообщает Марлин.



В целом 30 предприятий завершило I квартал года с убытком на сумму 1,614 млрд грн, 7 предприятий – с прибылью в размере 1,9 млн, а 1 предприятие считается безубыточным.



Наибольшие квартальные убытки получили следующие госкомпании:



Восточный горно-обогатительный комбинат – 341,1 млн грн



ГП "Первомайскуголь" – 232,8 млн грн



ГП "Львовуголь" – 209,4 млн грн



ГП "Лисичанскуголь" – 151,6 млн грн



ГП "Торецкуголь" – 147,4 млн грн



По итогам первого квартала 2021 года среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэнерго составило 43 078 человек. Общие затраты на оплату труда составили 1,7 млрд грн.



В частности, среднемесячные расходы на работников составляли 13,2 тыс грн, на административно-управленческий персонал – 16 тыс грн, тогда как на директоров энергетических предприятий – 55,8 тыс грн.



МинПром

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