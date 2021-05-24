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Китайцы задумались о выпуске аккумуляторов в Аргентине

24.05.21 09:47 , Металлоснабжение с сбыт
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Китайская компания Ganfeng Lithium, один из крупнейший производителей литиевой продукции в мире, подписала необязывающее соглашение с Министерством продуктивного развития Аргентины и администрацией провинции Жужуй на северо-западе страны о возможном строительстве завода по изготовлению литийионных аккумуляторов для электромобилей.

В настоящее время Ganfeng Lithium реализует в провинции Жужуй совместный с компанией Lithium Americas литиевый проект Cauchari-Olaroz. В нем китайской стороне принадлежит 51% акций. Начало добычи запланировано на первую половину 2022 г. Мощность предприятия составит 40 тыс. т карбоната лития в год.

Данный материал Ganfeng сейчас перерабатывает на заводах в Китае. В прошлом году продажа литийионных аккумуляторов принесла ей 23% дохода. Компания рассчитывает, что эта доля будет расти вследствие расширения производства электромобилей в Китае. Правительство КНР планирует, что к 2025 г. их доля в объемах продаж автомобилей в стране достигнет 20%. В первой половине мая Ganfeng приобрела компанию Bacanora Lithium, разрабатывающую литиевый проект в Мексике.

Заявление китайской компании о строительстве завода по производству готовой продукции в Аргентине, возможно, связана с другим проектом Ganfeng в этой стране. В провинции Сальта она претендует на еще одно месторождение лития и рассчитывает получить в текущем году экологическое разрешение на его разработку.

МинПром

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