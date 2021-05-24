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В германских водах возобновлена прокладка Севпотока-2

24.05.21 08:02
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Российский трубоукладчик "Фортуна" после датской исключительной экономической зоны без остановки продолжает строительство "Северного потока-2" в германских водах.

Об этом свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов, передает Интерфакс-Украина.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выпустило уведомление о том, что с 22 мая по 30 июня в районе острова Рюген и отмели Адлергрунд будут вестись работы по укладке газопровода.

"Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", - напомнили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.

"Фортуна" начала работы по укладке одной из недостроенных ниток "Северного потока-2" в феврале. В апреле еще одно российское трубоукладочное судно - "Академик Черский" - начало достройку второй нитки магистрали.

Российский "Газпром" достраивает "Северный поток-2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На 31 марта было уложено по двум ниткам 2339 км магистрали (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток-2". Оставалось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

МинПром

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