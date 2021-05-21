Рынок зеленой стали сформируется к 2050 году – Гриб Развитие водородной отрасли вскоре станет вопросом номер один для мировой металлургии, стремящейся к углеродной нейтральности, отмечает народный депутат Виктория Гриб.



Консалтинговая компания McKinsey подсчитала, что переход на CCS (технологию хранения водорода) и CCU (технологию улавливания и использования углерода) повысит расходы металлургических компаний на 100 евро/т стали, до уровня 170 евро/т.



По мнению В.Гриб, до 2050 года мировой рынок стали будет полностью переформатирован. По прогнозам экспертов, чтобы перевести всю сталелитейную отрасль ЕС на производство "зеленой стали" потребуется минимум 100 млрд евро инвестиций. Предполагается, что пионеры декарбонизации получат конкурентные преимущества.



В то же время без использования чистой э/э выплавка зеленой стали невозможна. Поэтому 12 крупнейших сталелитейных компаний мира создали консорциум для инвестиций в развитие производства зеленого водорода и отрасли ВИЭ. Парадоксально, но именно главные загрязнители окружающей среды через несколько десятков лет могут стать лидерами в чистой энергетике, отмечает она.



"Украина традиционно отстает от развитых стран, но в сфере ВИЭ у нас есть огромный потенциал. В 2020 году, несмотря на экономический кризис, инвестиции в отрасль превысили 1,28 млрд долл, а общие мощности выросли на 22%. Однако на пути украинской зеленой энергетики встала власть. Сегодня долг государства перед инвесторами достигает 18 млрд грн. Вместо того чтобы его погасить, правительство задумало ввести акциз на зеленую э/э в размере до 40% ее себестоимости", - заявляет нардеп.



Не лучшим образом обстоят дела с перспективами развития украинской водородной энергетики. Европейский Союз дал Украине пас, назвав ее стратегическим партнером в создании индустрии производства и доставки зеленого водорода. Однако украинское правительство до сих пор не смогло утвердить Национальную водородную стратегию, обращает внимание политик.



"С таким подходом со стороны власти в Украине еще нескоро появится зеленая металлургия. Возможно, в системе управления государственной промышленной политикой назрели кадровые решения. Очень важно, чтобы у ответственных чиновников было понимание современных трендов и стратегический горизонт мышления", - резюмирует народный депутат.



МинПром



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