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Запорожтрансформатор выиграл контракт на поставки трансформаторов в ОАЭ

21.05.21 17:41 , Металлургпром
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В результате жесткой конкурентной борьбы за получение контракта наравне с местным производителем, а также рядом компаний производителей из Турции и Южной Кореи, "Запорожтрансформатор" совместно с местным партнером компанией CEPCO сумел полностью подтвердить соответствие техническим требованиям заказчика и успешно получил данный заказ.

"Запорожтрансформатор" успешно испытал и готовит к отгрузке четыре трансформатора типа ТДН-100000/132-Т1 в адрес National Grid S.A., подразделения Saudi Electricity Company. Сразу по прибытии трансформаторов на объект запланирован монтаж и пуск оборудования в присутствии представителя Сервисного Центра ЧАО "Запорожтрансформатор".

Получение каждого нового заказа для технических подразделений "Запорожтрансформатора" - это проектирование практически нового оборудования, отметили в пресс-службе завода. Даже визуально схожие трансформаторы, на деле могут оказаться конструктивно абсолютно разными в силу того, что изготовление электротехнического оборудования относится к высокотехнологичному производству. Имеет значение множество параметров: различные климатические условия, отличающиеся кардинально на разных континентах; высота над уровнем моря; сейсмическая ситуация в регионе; уровень влажности и ряд других факторов, которые определяют конструкцию трансформаторного оборудования.

Специалисты конструкторского отдела выезжали на объект и собственноручно с минимальными допусками проводили измерения старого трансформатора. Работникам "Запорожтрансформатор" не впервые приходится сталкиваться с такими требованиями и уже разработан определенный алгоритм действий, выполнение которого гарантирует успех исполнения заказа.

Напомним, что выход на рынок Саудовской Аравии потребовал консолидированных мероприятий по изучению требований данного рынка представителями службы продаж "Запорожтрансформатор", а также специалистами технических служб и службы качества. В результате которых, завод успешно прошел предквалификацию в SEC и был включен в перечень утвержденных поставщиков, как в секторе "передача", так и в секторе "генерация".

МинПром

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