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Метинвест еще не принял решение об участии в торгах по покупке активов ДМК

21.05.21 16:27
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Группа Метинвест еще не приняла решение об участии в торгах по покупке активов Днепровского металлургического комбината.

Как говорится в сообщении группы, Метинвест считает установленные АМКУ обязательства необоснованными, сроки рассмотрения заявки – затянутыми, а отношение к со стороны комитета – предвзятым.

В частности в сообщении подчеркивается, что для участия в торгах Метинвест направил обращение к АМКУ еще в 2020 году, однако рассмотрение заявки заняло длительное время, несмотря на ограниченный срок санации ДМК.

"Установление обязательств для группы Метинвест снижает инвестиционную привлекательность изношенных активов ДМК и создает неравные условия по сравнению с прочими потенциальными участниками торгов. Прочие участники рынка имеют возможность удовлетворить спрос на товарный чугун в объеме, который включен в обязательства группы Метинвест, поэтому компания оказывается в заведомо проигрышном положении при продаже товарного чугуна", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера АМКУ дал разрешение группе Метинвест на концентрацию активов ДМК путем их покупки. Продажа происходит в рамках процедуры санации должника - ПАО "ДМК"- и является необходимой мерой, направленной на предотвращение прекращения деятельности и ликвидации предприятия.

МинПром

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