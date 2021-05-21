Метинвест еще не принял решение об участии в торгах по покупке активов ДМК

Группа Метинвест еще не приняла решение об участии в торгах по покупке активов Днепровского металлургического комбината.
Как говорится в сообщении группы, Метинвест считает установленные АМКУ обязательства необоснованными, сроки рассмотрения заявки – затянутыми, а отношение к со стороны комитета – предвзятым.
В частности в сообщении подчеркивается, что для участия в торгах Метинвест направил обращение к АМКУ еще в 2020 году, однако рассмотрение заявки заняло длительное время, несмотря на ограниченный срок санации ДМК.
"Установление обязательств для группы Метинвест снижает инвестиционную привлекательность изношенных активов ДМК и создает неравные условия по сравнению с прочими потенциальными участниками торгов. Прочие участники рынка имеют возможность удовлетворить спрос на товарный чугун в объеме, который включен в обязательства группы Метинвест, поэтому компания оказывается в заведомо проигрышном положении при продаже товарного чугуна", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, вчера АМКУ дал разрешение группе Метинвестна концентрацию активов ДМК путем их покупки. Продажа происходит в рамках процедуры санации должника - ПАО "ДМК"- и является необходимой мерой, направленной на предотвращение прекращения деятельности и ликвидации предприятия.