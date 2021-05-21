Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Италии провели первое в мире испытание смеси газа с водородом при выплавке стали

21.05.21 16:18 , Металлургпром
печать
размер текста:

Итальянский оператор газовых сетей Snam заявил 19 мая, что он провел со своими партнерами "первое в мире испытание" смеси природного газа с 30% водорода в сталеплавильном процессе на металлургическом заводе GIVA в северной Италии.

Испытание включало использование водородно-газовой смеси для обогрева печей завода Forgiatura A. Vienna недалеко от Милана, говорится в совместном заявлении Snam, GIVA и сертификационной компании RINA.

По словам участников испытаний, использование смеси водорода и газа не потребовало каких-либо модификаций установки и не повлияло ни на используемое оборудование, ни на характеристики конечного термообработанного продукта.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе водород может стать решением для обезуглероживания сталеплавильного производства, а также для всех промышленных секторов, с которыми трудно справиться", - сказал генеральный директор Snam Марко Алвера.

"Это испытание является подготовительным этапом к постепенному внедрению водорода с нулевым уровнем выбросов, сначала смешанного с природным газом, а затем в чистом виде, в некоторые производственные процессы при выплавке стали", - подчеркнул он.

М.Алвера заявил, что Snam намеревается предоставить свою инфраструктуру, исследования и опыт, для создания национальной цепочки поставок водорода в Италии.

Snam все больше стремится адаптировать свой бизнес к использованию водорода и заявляет, что 70% его итальянской сети уже готовы к водородному производству и не будет иметь проблем с приемом смесей с водородом.

Подсчитано, что постоянное использование 30% -ной смеси "зеленого" водорода, полученного с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме газа, потребляемого тремя кузнечно-штамповочными заводами GIVA Group для своих промышленных процессов, приведет к сокращению выбросов CO2 примерно на 15 000 тонн в год.

Смесь природного газа и водорода была поставлена ​​итальянской компанией Sapio, специализирующейся на производстве и продаже промышленных и медицинских газов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:41
На модернизацию ГТС в течение 10 лет потратят 37,3 млрд грн
16:27
Метинвест еще не принял решение об участии в торгах по покупке активов ДМК
15:56
Нафтогаз разрабатывает трехлетний тарифный план на газ для населения
15:37
Газпром отказался от прокладки газопроводов в Японию и Индию
15:20
Провал з/п о промвыбросах - закономерный итог неуклюжей попытки навредить промышленникам
15:15
В ОГХК назвали продажу титаносодержащего сырья по заниженным ценам абсолютным фейком
14:49
Рада отправила на доработку законопроект о выбросах
14:24
Украинские производители назвали ключевые барьеры для выхода на рынки ЕС
14:02
На украинских заправках подешевел бензин
13:53
ЭМСС продолжит поставлять детали для 4 энергоблока турецкой АЭС
13:34
НКРЭКУ планирует ограничить до нуля импорт энергии из РФ и Беларуси
13:33
Укрзализныця намерена продать ряд непрофильных активов
13:15
Активами Liberty Steel заинтересовались китайцы и индийцы
12:53
На Днепровском меткомбинате реконструируют доменные печи
12:39
Законопроект №4167 навредит украинской промышленности – Магера
12:37
Миноритарный акционер РУСАЛ высказался против разделения компании
12:15
Цены на железную руду в Китае продолжают снижаться
11:59
Thyssenkrupp поставил на паузу вариант слияния с конкурентом
11:51
Минэкономики ухудшило прогноз роста украинской экономики
11:46
Posco приобрела 30% никелевого комбината в Австралии
20.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!