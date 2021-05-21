В Италии провели первое в мире испытание смеси газа с водородом при выплавке стали

Итальянский оператор газовых сетей Snam заявил 19 мая, что он провел со своими партнерами "первое в мире испытание" смеси природного газа с 30% водорода в сталеплавильном процессе на металлургическом заводе GIVA в северной Италии.
Испытание включало использование водородно-газовой смеси для обогрева печей завода Forgiatura A. Vienna недалеко от Милана, говорится в совместном заявлении Snam, GIVA и сертификационной компании RINA.
По словам участников испытаний, использование смеси водорода и газа не потребовало каких-либо модификаций установки и не повлияло ни на используемое оборудование, ни на характеристики конечного термообработанного продукта.
"В среднесрочной и долгосрочной перспективе водород может стать решением для обезуглероживания сталеплавильного производства, а также для всех промышленных секторов, с которыми трудно справиться", - сказал генеральный директор Snam Марко Алвера.
"Это испытание является подготовительным этапом к постепенному внедрению водорода с нулевым уровнем выбросов, сначала смешанного с природным газом, а затем в чистом виде, в некоторые производственные процессы при выплавке стали", - подчеркнул он.
М.Алвера заявил, что Snam намеревается предоставить свою инфраструктуру, исследования и опыт, для создания национальной цепочки поставок водорода в Италии.
Snam все больше стремится адаптировать свой бизнес к использованию водорода и заявляет, что 70% его итальянской сети уже готовы к водородному производству и не будет иметь проблем с приемом смесей с водородом.
Подсчитано, что постоянное использование 30% -ной смеси "зеленого" водорода, полученного с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме газа, потребляемого тремя кузнечно-штамповочными заводами GIVA Group для своих промышленных процессов, приведет к сокращению выбросов CO2 примерно на 15 000 тонн в год.
Смесь природного газа и водорода была поставлена итальянской компанией Sapio, специализирующейся на производстве и продаже промышленных и медицинских газов.