Провал з/п о промвыбросах - закономерный итог неуклюжей попытки навредить промышленникам Провал опасного для экономики законопроекта о промышленных выбросах является закономерным итогом неуклюжих попыток навредить украинской промышленности. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"Только вдумайтесь: накануне голосования Комитет Рады по вопросам экономического развития просит экологический Комитет отклонить этот закон, тем не менее его выносят в сессионной зал, где он во второй раз не находит поддержки! То, что законопроект в очередной раз "провалили", говорит о том, что в Раде есть люди, которые способны думать головой, а не только безумно давить на кнопки", - считает он.



М.Магомедов подчеркнул, что данный законопроект является крайне вредным для украинской экономики. В частности он обязывает украинские предприятия за четыре года внедрить наилучшие доступные в Европе технологии и методы управления (НДТМ) и провести экомодернизацию. "Цена вопроса – минимум 10 млрд долларов. Европейские компании шли к этому десятилетиями. Фонды ЕС поддерживали их миллиардными дотациями. Нашим предприятиям государство не дает ни копейки. Их просто нет в бюджете", - сказал нардеп.



"Евростандарты в экологии, как я уже неоднократно писал, бесспорно важны. Но внедрять их следует на основании технологий, доступных нашим компаниям, и оборудования, которое может производиться в Украине, а не в Европе. И никаких "пятилеток за четыре года". В текущей экономической ситуации это невозможно!", - добавил политик.



М.Магомедов также выразил уверенность, что при выдаче интегрированного разрешения на выбросы нужно предусмотреть отсрочку минимум 7 лет. Это позволит провести экомодернизацию. Но и делать это необходимо максимально прозрачно, считает он.



"Очень жаль, что те, кто разрабатывает государственную экологическую политику, часто сами не понимают ее сути. Во всем цивилизованном мире бизнес стимулируют, а не принуждать к экопреобразованиям", - подытожил народный депутат.



МинПром



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