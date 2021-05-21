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В ОГХК назвали продажу титаносодержащего сырья по заниженным ценам абсолютным фейком

21.05.21 15:15 , Украинские новости
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Сообщения о якобы поставках АО "Объединенная горно-химическая компания" ильменитового концентрата через порт Кавказ предприятиям, находящимся на оккупированных территориях, а также информация о продаже продукции предприятия по заниженным ценам, не соответствуют действительности и имеют целью очернение репутации государственного предприятия и срыв процесса приватизации компании, сообщается на сайте компании.

"В соответствии с условиями договоров между АО "ОГХК" и контрагентами, сотрудничество ведется на условиях FCA, определенными в международных правилах логистики Incoterms. Согласно указанных условий, конечной точкой сбыта продукции определяется ст.Новая Боровая (г. Иршанск), дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя.

ОГХК является ответственным украинским предприятием: от всех клиентов требуется соблюдение обязательного условия – запрета проведения любых торгово-экономических операций на санкционных территориях. В случае установления несоответствия заявленным условиям к подписанному соглашению о сотрудничестве или при исполнении контракта ОГХК обязуется прекратить сотрудничество с фирмой-контрагентом без возможности пересмотра решения", – говорится в сообщении АО "Объединенная горно-химическая компания".

Утверждение о якобы продаже титаносодержащего сырья по заниженным ценам является абсолютным фейком. Сотрудничество АО "ОГХК" со всеми контрагентами ведется на адекватных текущих рыночных условиях, титаносодержащее сырье реализуется покупателям по ценам, которые полностью соответствуют средним значениям для аналогичных контрактов на мировых рынках.

"О торговле на Крым ОГХК имеет четкую позицию: прежде всего мы являемся украинским предприятием и не поддерживаем агрессию России против нашего государства и оккупацию Крыма. ОГХК на санкционные территории сырье не поставляет. Более того, в сделках с нашими клиентами есть условие невозможности осуществлять перепродажу нашего сырья на санкционные територии. ОГХК готовится стать первой ласточкой большой приватизации, торги за предприятие стартуют совсем скоро. В приватизации как масштабного изменяемого процесса есть сторонники и критики. Вторые раз и пытаются создать как можно больше негатива вокруг компании, распространить фейковые новости", – подчеркнул вр.и.о. председателя правления АО "ОГХК" Артур Сомов.

МинПром

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