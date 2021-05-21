Рада отправила на доработку законопроект о выбросах

Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167). Законопроект отправили на доработку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" такое решение проголосовало 213 народных депутатов, при необходимых 225, воздержались - 30.
В частности 173 голоса дала фракция "Слуга народа", 17 - "Европейская солидарность", 1 - "Батькивщина", по 6 голосов дали фракции "Партия "За майбутнє", "Голос", "Довира", 4 - внефракционные нардепы.
Перед голосованием фракция "Батькивщина" заявила, что воздержится.
В свою очередь нардеп Антон Поляков заявил, что законопроект "ставит промышленность на колени" и противоречит положениям Конституции Украины.
Член экологического комитета Сергей Шахов добавил, что документ выкручивает руки предприятиям, которые в "белую" ведут бизнес в Украине.
Цель документа - имплементировать в украинское законодательство положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах, а именно: объединить природоохранные разрешения в одно - интегрированное, ввести лучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), создать реестр промышленных предприятий, которые должны получать такое разрешение и т. д.
Документ зарегистрирован еще в конце сентября 2020 года. Он предусматривает внедрение системы контроля промышленного загрязнения в рамках проекта "Наилучшие доступные технологии и методы управления для Украины" (НДТМ для Украины), который реализуется при поддержке Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) по поручению правительства Германии.
Что он еще предусматривает: внедрение интегрированного экологического разрешения на выбросы для предприятий-загрязнителей; определение видов деятельности, которые требуют интегрированного экологического разрешения; требования по применению наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ);
мониторинг выбросов и контроля субъектов хозяйствования, которые получили интегрированное экологическое разрешение.
Напомним, 19 мая парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал доработать законопроект.
Ранее Федерация работодателей Украины также настаивала на доработке этого законопроекта.
В то же время Ассоциация "Укркокс" заявила, что принятие проекта "О промышленном загрязнении" в текущей редакции парализует всю коксохимическую отрасль Украины и сократит производство стали и чугуна.
В СНБО призвали доработать проект закона "О промышленном загрязнении", привлекая к этому представителя аппарата Совета национальной безопасности и обороны.