Украинские производители назвали ключевые барьеры для выхода на рынки ЕС

Федерация работодателей Украины презентовала представителям правительства, ведущих европейских бизнес-объединений и лидерам украинского бизнеса в различных отраслях промышленности исследование "Стратегические ориентиры углубления торгово-экономических отношений Украины со странами Европейского Союза в условиях действия Соглашения об ассоциации". Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".
Исследование подготовили Государственный НИИ информатизации и моделирования экономики и "CMD-UKRAINE" по заказу Федерации работодателей Украины при поддержке DANIDA и Конфедерации промышленности Дании.
Соглашение об Ассоциации открыло качественно новый этап развития политических и экономических отношений между Украиной и ЕС. Страны Европейского союза стали крупнейшими торговыми партнерами Украины. За последние семь лет доля ЕС в украинском экспорте выросла почти вдвое.
Несмотря на кризис 2014-2015 годов, товарный экспорт из Украины в ЕС уже в 2018 году достиг рекордных 20,2 млрд долларов, а в 2019 году – 20,5 млрд долларов.
Но структурные изменения в торговле с ЕС вызывают существенные беспокойства. В украинском экспорте в ЕС за последние 10 лет стремительно растет доля сырья и уменьшается доля промышленных товаров.
Опрос украинских производителей и сегодняшняя дискуссия позволили выявить ключевые барьеры выхода на рынки ЕС.
Среди них:
незначительные объемы квот и высокие пошлины на сельхозпродукцию.
процедуры признания качества украинской продукции в ЕС.
жесткие положения защиты прав интеллектуальной собственности.
обременительные правила подтверждения страны происхождения товара.
усиление торговой защиты ЕС из-за новых правил борьбы с иностранными демпингом и субсидиями.
Высокие дотации и субсидии, которые получают производители пищевой продукции в странах ЕС.
Дополнительные защитные меры на импорт металлопродукции.
Ограничение грузовых перевозок по территории стран ЕС для украинских автоперевозчиков.
Но у Украины есть шанс перейти от сырьевого к продуктовому и высокотехнологичному экспорту. Для этого необходимо создать промышленный диалог между производителями Украины и ЕС, ввести в Украине лучшие европейские практики поддержки производства и экспорта. В частности, путем государственного стимулирования развития инноваций, производства но не сырьевого экспорта, пересмотреть тарифные и нетарифные барьеры, включить Green Deal в соглашение об ассоциации и разработать совместный план мероприятий перехода к углеродно-нейтральной экономике.
Как отмечается в сообщении, Украина готова адаптировать европейский опыт под новые реалии, а пересмотр соглашения предоставляет новые возможности для развития win-win партнерства между Украиной и ЕС.
По итогам обсуждения исследования, Федерация работодателей передаст презентованный документ и замечания бизнеса правительству с целью дальнейшего формирования переговорной позиции украинской стороны относительно пересмотра экономической части Соглашения об ассоциации Украина — ЕС.