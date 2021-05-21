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ЭМСС продолжит поставлять детали для 4 энергоблока турецкой АЭС

21.05.21 13:53 , Металлургпром
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"Энергомашспецсталь" (ЭМСС) заключила новый контракт на поставку деталей для 4-го энергоблока турецкой атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Об этом рассказали в пресс-службе завода в пятницу.

"В апреле текущего года предприятие подписало новый договор на поставку деталей для четвертого энергоблока АЭС "Аккую". В рамках заключенного контракта Энергомашспецсталь изготовит и поставит заказчику 285 тонн различных изделий для главного циркуляционного насоса. Срок поставки заготовок – четвертый квартал 2021 года", - говорится в сообщении.

ПАО "Энергомашспецсталь" продолжает участие в строительстве АЭС "Аккую" в Турции. Сегодня в цехах ЭМСС на разных этапах производства находятся детали для ключевого оборудования 3-го и 4-го энергоблоков строящейся в Турции АЭС.

Стоит отметить, что помимо деталей для ГЦН, ПАО "ЭМСС" уже имеет договор на поставку заготовок для 4-го энергоблока АЭС "Аккую". Данный контракт был заключен в прошлом году и предусматривает изготовление и поставку 75 единиц деталей для парогенератора, коллектора, днища и главного циркуляционного трубопровода. Общая масса готовых изделий – 1200 тонн.

МинПром

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