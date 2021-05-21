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НКРЭКУ планирует ограничить до нуля импорт энергии из РФ и Беларуси

21.05.21 13:34 , uaprom.info
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Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует ограничить до нуля существующую пропускную способность сетей с РФ и Беларусью для импорта электроэнергии на июнь-сентябрь 2021 года.

Соответствующий проект решения внесен в повестку заседания регулятора 26 мая.

Согласно документу, победителям соответствующих годовых аукционов будут возмещены уплаченные средства.

В апреле-декабре 2020 года НКРЭКУ уже останавливала импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, отменив результаты аукционов на доступ к межгосударственному сечению с этими странами.

Срок действия соответствующей нормы переходных положений закона о рынке электроэнергии истек 31 декабря 2020 года.

В середине мая 2021 года регулятор вновь получил законодательное право до конца 2021 года ограничивать пропускную способность, распределяющуюся на месячных и суточных аукционах со странами, которые не являются членами Европейского Энергосообщества.

МинПром

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