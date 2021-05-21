Законопроект №4167 навредит украинской промышленности – Магера Случаи, когда один парламентский комитет обращается к другому с призывом отозвать законопроект, нечасто встречаются в Верховной Раде. Но именно так произошло с з/п № 4167 о промышленных выбросах, отмечает народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что комитет ВР по вопросам экономразвития призвал главный по данному документу Комитет по вопросам экологии снять его с рассмотрения парламента.



"И на это есть веские причины. Первое, на что следует обратить внимание, так это небрежное отношение авторов законопроекта к мнению бизнеса и экспертов. Разработчики не внесли существенных изменений в документ, хотя после первого чтения замечаний и предложений было немало. Второе, что откровенно плохо в з/п № 4167, так это его оторванность от реалий работы украинской промышленности. Документ обязывает предприятия всего за четыре года перейти на наилучшие европейские доступные технологии и методы управления (НТДМ) и провести экомодернизацию производства", - сказал С.Магера.



"При этом авторов з/п не волнует, что европейские компании проходят это путь уже более двадцати лет в условиях мощной финансовой поддержки Евросоюза. Нашим же компаниям на все про все необходимо найти 10 млрд долл. Почему найти? Потому что главный секрет экомодернизации по-украински – это полное равнодушие государства к проблемам бизнеса", - добавил народный депутат.



С.Магера отметил, что сегодняшняя украинская промышленная политика не про поддержку, она про штрафы, санкции и уплату налогов авансом. Украинские чиновники только говорят про европейский опыт, а в реальности не понимают сути европейской экологической политики.



"Действительно, украинским промышленникам нужны европейские НДТМ. Но начинать нужно с внедрения тех технологий, которые доступны у нас. То же самое касается оборудования – рассчитывать необходимо только на то, что может производиться в Украине", - уверен нардеп.



По его словам, одним из краеугольных камней законопроекта № 4167 является выдача интегрированных разрешений. "Если сделать так, как написано в документе, большая часть промышленности остановится за одну ночь, - предостерегает политик. – Потому что процесс получения ИР занимает много времени. Поэтому считаю правильным при первом получении разрешения предоставлять компаниям отсрочку до 7 лет"



"Если мы хотим сохранить национальную промышленность, следует немедленно прислушаться к мнению экономического Комитета ВР, бизнеса и экспертного сообществу, - снять з/п с рассмотрения парламента. Здесь нужно не дискутировать, а спасать наших промышленников от творчества тех, кто видел заводы и фабрики только на картинках в учебниках", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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