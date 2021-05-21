Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Законопроект №4167 навредит украинской промышленности – Магера

21.05.21 12:39
печать
размер текста:

Случаи, когда один парламентский комитет обращается к другому с призывом отозвать законопроект, нечасто встречаются в Верховной Раде. Но именно так произошло с з/п № 4167 о промышленных выбросах, отмечает народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что комитет ВР по вопросам экономразвития призвал главный по данному документу Комитет по вопросам экологии снять его с рассмотрения парламента.

"И на это есть веские причины. Первое, на что следует обратить внимание, так это небрежное отношение авторов законопроекта к мнению бизнеса и экспертов. Разработчики не внесли существенных изменений в документ, хотя после первого чтения замечаний и предложений было немало. Второе, что откровенно плохо в з/п № 4167, так это его оторванность от реалий работы украинской промышленности. Документ обязывает предприятия всего за четыре года перейти на наилучшие европейские доступные технологии и методы управления (НТДМ) и провести экомодернизацию производства", - сказал С.Магера.

"При этом авторов з/п не волнует, что европейские компании проходят это путь уже более двадцати лет в условиях мощной финансовой поддержки Евросоюза. Нашим же компаниям на все про все необходимо найти 10 млрд долл. Почему найти? Потому что главный секрет экомодернизации по-украински – это полное равнодушие государства к проблемам бизнеса", - добавил народный депутат.

С.Магера отметил, что сегодняшняя украинская промышленная политика не про поддержку, она про штрафы, санкции и уплату налогов авансом. Украинские чиновники только говорят про европейский опыт, а в реальности не понимают сути европейской экологической политики.

"Действительно, украинским промышленникам нужны европейские НДТМ. Но начинать нужно с внедрения тех технологий, которые доступны у нас. То же самое касается оборудования – рассчитывать необходимо только на то, что может производиться в Украине", - уверен нардеп.

По его словам, одним из краеугольных камней законопроекта № 4167 является выдача интегрированных разрешений. "Если сделать так, как написано в документе, большая часть промышленности остановится за одну ночь, - предостерегает политик. – Потому что процесс получения ИР занимает много времени. Поэтому считаю правильным при первом получении разрешения предоставлять компаниям отсрочку до 7 лет"

"Если мы хотим сохранить национальную промышленность, следует немедленно прислушаться к мнению экономического Комитета ВР, бизнеса и экспертного сообществу, - снять з/п с рассмотрения парламента. Здесь нужно не дискутировать, а спасать наших промышленников от творчества тех, кто видел заводы и фабрики только на картинках в учебниках", - резюмировал С.Магера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:53
На Днепровском меткомбинате реконструируют доменные печи
12:37
Миноритарный акционер РУСАЛ высказался против разделения компании
12:15
Цены на железную руду в Китае продолжают снижаться
11:59
Thyssenkrupp поставил на паузу вариант слияния с конкурентом
11:51
Минэкономики ухудшило прогноз роста украинской экономики
11:46
Posco приобрела 30% никелевого комбината в Австралии
11:28
Китай намерен принять меры против роста цен на сталь и сырье
10:58
Новый глава Минэкономторга озвучил свои цели
10:42
Внедрение СВАМ нанесет удар по украинской экономике - Шпенов
10:18
Прибыль украинских банков с начала года упала на 30%
09:49
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении Севпотока-2
09:27
В январе-апреле мировое производство алюминия выросло на 4%
08:48
Рада выполнила рекомендацию МВФ
08:07
В Киеве снизились цены на квартиры
20.05.21
18:48
Экологическому комитету ВР рекомендовано отклонить законопроект о промвыбросах
17:58
ДТЭК запустил первую в Украине промышленную систему накопления энергии
17:42
Нафтогаз и депутаты призывают сохранить санкции против Севпотока-2
17:41
На ОПЗ нашли уклонение от уплаты налогов на 41 млн грн
17:17
В апреле Интерпайп Сталь увеличила выплавку на 13,2%
17:15
На фоне рекордных цен на руду BHP решила запустить один из крупнейших в мире новых рудников
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!