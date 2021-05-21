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Активами Liberty Steel заинтересовались китайцы и индийцы

21.05.21 13:15 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным британской газеты The Daily Mail, китайская группа Jingye, которой принадлежит компания British Steel, проявила интерес к приобретению активов, которые в настоящее время относятся к проблемной группе Liberty Steel.

Группе GFG Alliance, в которую входит Liberty Steel, пока не удается преодолеть финансовые проблемы, возникшие вследствие банкротства ее ведущего партнера Greensill Capital в начале марта.

По данным The Daily Mail, британцам не удалось рефинансировать кредиты с помощью американского партнера, а правительство Великобритании отказалось предоставить компании 170 млн ф. ст. помощи. Более того, британские правоохранительные органы начали расследование деятельности GFG Alliance, подозревая группу в совершении ряда серьезных нарушений.

В этой ситуации весьма вероятным становится вариант банкротства Liberty Steel, после чего ее активы перейдут под контроль государства с целью перепродажи новому инвестору. Китайская Jingye Group как раз проявляет интерес к покупке части этих активов. Также The Daily Mail называет в качестве потенциального покупателя индийскую группу JSW Steel.

Под контролем Liberty в Великобритании находится около десятка металлургических предприятий, выпускающих тонко- и толстолистовой прокат, сорт и фасон, качественный сортовой прокат, индустриальные сварные трубы. На этих заводах занято около 5 тыс. человек.

МинПром

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