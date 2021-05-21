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На Днепровском меткомбинате реконструируют доменные печи

21.05.21 12:53 , Металлургпром
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На Днепровском металлургическом комбинате (ДМК) планируется реализация проекта реконструкции доменных печей №9 и №1М. О своих намерениях по реконструкции ДМК опубликовал соответствующие документы, разработал проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). В настоящее время, согласно законодательству, идет процесс ознакомления общественности с проектом.

Реализация проекта - это техническая необходимость для увеличения срока эксплуатации холодильных плит, особенно в зоне максимальных тепловых нагрузок.

Юрий Байрак, начальник службы охраны окружающей среды УПБ ДМК, рассказал: "В чем заключается сама реконструкция? Добавляется охлаждающая жидкость в виде химически очищенной воды, она не закипает, так это более качественный процесс охлаждения. Максимальный эффект, который мы от этого получаем, - качественная работа доменных печей в заданных технологических параметрах. Строительство насосной станции уменьшит негативное влияние на окружающую среду, так как будет замкнутый цикл водопользования. Работа системы в замкнутом контуре позволяет свести к минимуму подпитки свежей технической водой. То есть мы не будем брать воду из реки Днепр".

Проект предусматривает большое количество мероприятий, которые будут осуществляться в два этапа.

Начнется реализация проекта реконструкции, в частности, стартом строительства насосной станции и сменой технологии охлаждения химически очищенной водой, только после получения комбинатом заключения к проекту.

Напомним, что Антимонопольный комитет Украины вчера завершил рассмотрение дела о предоставлении разрешения компании Metinvest BV на опосредованное приобретение в собственность активов ДМК. Продажа проходит в рамках процедуры санации ДМК и является необходимой для предотвращения ликвидации предприятия. Компании, входящие в группу "Метинвест", являются одними из кредиторов ДМК, требования которых признаны в рамках дела о банкротстве, говорится в сообщении регулятора.

МинПром

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