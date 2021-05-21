Миноритарный акционер РУСАЛ высказался против разделения компании Ключевой миноритарный акционер РУСАЛа SUAL Partners Limited не поддержал предложенный вариант разделения компании и намерен изучать другие возможности. О разделении активов было объявлено в среду, 19 мая. Предприятия с более высоким углеродным следом войдут в новую компанию. Это позволит РУСАЛу снизить риски при вводе углеродного налога. Долг РУСАЛа будет разделен, но пакет акций "Норникеля" останется за РУСАЛом.



Не все акционеры поддерживают объявленную трансформацию компании. SUAL Partners Limited Виктора Вексельберга и партнеров, владеющий 25,72% акций РУСАЛа, не готов поддержать предложенный вариант разделения предприятия, сообщает источник в компании. В официальном же ее заявлении говорится о планах до собрания акционеров 24 июня изучить предлагаемые преобразования.



Акционерами РУСАЛа также являются En+ с 56,88%, в свободном обращении находится 17,4% акций.



"Положительное решение собрания акционеров по вопросу переименования компании потребует одобрения со стороны SUAL Partners Limited, а также такое одобрение может потребоваться и по вопросу трансформации структуры собственности в рамках предполагаемого выделения активов в случае признания этой трансформации сделкой с заинтересованностью",— говорится в заявлении SUAL.



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