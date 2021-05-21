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Миноритарный акционер РУСАЛ высказался против разделения компании
21.05.21 12:37 , Металлоснабжение и сбыт
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Ключевой миноритарный акционер РУСАЛа SUAL Partners Limited не поддержал предложенный вариант разделения компании и намерен изучать другие возможности. О разделении активов было объявлено в среду, 19 мая. Предприятия с более высоким углеродным следом войдут в новую компанию. Это позволит РУСАЛу снизить риски при вводе углеродного налога. Долг РУСАЛа будет разделен, но пакет акций "Норникеля" останется за РУСАЛом.
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