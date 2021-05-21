Китай намерен принять меры против роста цен на сталь и сырье Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) намерена принять меры по обеспечению стабильности национального товарного рынка, включая сектора стальной продукции, цветных металлов и угля.



Как заявляет NDRC, резкий рост цен на мировом товарном рынке вызван такими факторами как либеральная монетарная политика, рост ликвидности и доминирование оптимистичных настроений и ожиданий. Хотя от этого выигрывают металлурги, потребители их продукции столкнулись с увеличением издержек и снижением прибыльности.



Пока NDRC ограничивается мониторингом и наблюдением над рынком. Однако Комиссия планирует привлечь другие государственные и регулятивные органы для выработки конкретных мер по обеспечению рыночной стабильности.



В частности, китайские власти собираются поддержать работу национальных металлургических компаний по снижению зависимости от импорта железной руды. Рассматриваются такие меры как стимулирование китайской добывающей отрасли и замещения руды металлоломом, поддержка зарубежных сырьевых проектов китайских компаний, диверсификация поставщиков.



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