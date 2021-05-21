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Новый глава Минэкономторга озвучил свои цели

21.05.21 10:58
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Участие украинских предприятий в выполнении контрактов зарубежными производителями на поставку в Украину высокотехнологичной продукции должно стать обязательным. Об этом в четверг, 20 мая, заявил новоназначенный министр экономики Алексей Любченко, выступая в Верховной Раде.

"Я убежден, что настало время активизировать инновационные процессы в экономике через локализацию производства", - сказал он. Это позволит обеспечить технологический прорыв и в конечном счете экономическую независимость Украины, отметил министр. Ответственность за привлечение инноваций и технологий в украинскую экономику несет крупный бизнес, уточнил А.Любченко.

Также он подчеркнул необходимость усовершенствования системы международного торгового сотрудничества Украины. По словам нового главы Минэкономторга, для этого требуется активизировать работу государственного Экспортно-кредитного агентства: "Необходимо дать новый толчок работе ЭКА".

Он отметил важность определения приоритетов внешнеэкономической деятельности Украины и восстановления эффективной работы торгово-экономических миссий при зарубежных дипломатических представительствах.

Отдельно министр подчеркнул важность получения актуальных данных об экономической активности в стране. "Механизм диджитализации должен стать фундаментом изменений в механизме контроля за экономическими процессами", - заявил он.

Главными задачами министерства А.Любченко назвал развитие конкуренции, малого и среднего бизнеса, технологическую модернизацию украинской экономики. Он высказался за уменьшение налоговой нагрузки на бизнес в перспективе: "Конечным KPI (своей работы) я вижу уменьшение доли государства в перераспределении валового внутреннего продукта".

МинПром

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