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Внедрение СВАМ нанесет удар по украинской экономике - Шпенов

21.05.21 10:42
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Внедрение европейской углеродной пошлины станет большим ударом по украинской экономике. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Только по металлургии под СВАМ попадает экспортной продукции на 2,5 млрд евро. Среди стран ЕС пока нет единого мнения насчет того, противоречит ли СВАМ Соглашению о ЗСТ Украины и Евросоюза. Этим должны воспользоваться наши дипломаты, чтобы добиться специальных условий или отсрочки применения этой пошлины к нашему промышленному экспорту", - сказал он.

Как известно, в июле Еврокомиссия планирует опубликовать законопроект о СВАМ — углеродной пошлине на импортную продукцию. Сейчас активно ведется экспертная дискуссия, каким должен быть механизм ее применения. Организация ERCST (The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition) собрала пакет предложений по СВАМ, которые могут войти в окончательный вариант з/п.

Тестовый период, в течение которого будет отшлифовываться практическое применение СВАМ, составит 5 лет. После этого работа углеродной пошлины будет скорректирована с учетом анализа ее эффективности, последствий для экономики Евросоюза и предложений импортеров.

Предполагается, что параллельно с действующей в ЕС системой торговли квотами на выбросы EU ETS будет создан виртуальный пул квот. По своей значимости виртуальные квоты будут равны реальным, однако не смогут влиять на ценообразование. В итоге импортеры получат возможность покупать столько квот, сколько потребуется, что позволит избежать искусственных ограничений на рынке.

Плюс к этому в рамках действия СВАМ могут появиться бесплатные квоты для промышленных предприятий и система вычета суммы налога на СО2, который импортеры уплатили в своей стране. Последнее, по мнению властей ЕС, важно, чтобы уравновесить фискальную нагрузку европейских производителей и импортеров.

МинПром

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