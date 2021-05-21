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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении Севпотока-2

21.05.21 09:49
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В США 14 сенаторов—республиканцев внесли в Конгресс законопроект о введении санкций в отношении оператора проекта "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, следует из заявления сенатора Кевина Крамера. По его словам, принятое ранее решение об отказе от санкций ослабит позиции США в мире.

"Администрация Джо Байдена, рискуя ослаблением глобальных позиций Америки, соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Владимиру Путину возможность давления на наших союзников в Европе",— сказано в заявлении господина Крамера на его сайте. Он призвал остальных законодателей поддержать законопроект, пока администрация не заставила США "на собственном опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность".

В случае принятия законопроект также обяжет американскую администрацию ввести ограничения против субподрядчиков организаций, участвующих в строительстве.

19 мая США отказались вводить санкции против Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига. До этого источники издания Axios сообщали, что единственный способ остановить реализацию "Северного потока-2" — ввести санкции против получателей газа в Германии, но администрация президента США не готова на разрыв отношений с Германией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки усомнилась в возможности остановить строительство, так как проект завершен на 95%.

МинПром

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