В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении Севпотока-2

В США 14 сенаторов—республиканцев внесли в Конгресс законопроект о введении санкций в отношении оператора проекта "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, следует из заявления сенатора Кевина Крамера. По его словам, принятое ранее решение об отказе от санкций ослабит позиции США в мире.
"Администрация Джо Байдена, рискуя ослаблением глобальных позиций Америки, соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Владимиру Путину возможность давления на наших союзников в Европе",— сказано в заявлении господина Крамера на его сайте. Он призвал остальных законодателей поддержать законопроект, пока администрация не заставила США "на собственном опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность".
В случае принятия законопроект также обяжет американскую администрацию ввести ограничения против субподрядчиков организаций, участвующих в строительстве.
19 мая США отказались вводить санкции против Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига. До этого источники издания Axios сообщали, что единственный способ остановить реализацию "Северного потока-2" — ввести санкции против получателей газа в Германии, но администрация президента США не готова на разрыв отношений с Германией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки усомнилась в возможности остановить строительство, так как проект завершен на 95%.