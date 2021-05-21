В Киеве снизились цены на квартиры Медианные цены на первичном рынке жилья в Киеве по итогам апреля 2021 года снизились в среднем на 4% по сравнению с мартом (на 10% год к году), при этом наибольшее снижение наблюдалось в сегменте трехкомнатных квартир – до 17%, следует из исследования портала Address.ua.



"Фактором снижения медианных цен стал выход на рынок пяти новых объектов с ценами ниже среднерыночных. Это привело к довольно заметным изменениям цен – в первую очередь пострадали многокомнатные и трехкомнатные квартиры", – сообщил директор City Development Solutions Роман Герасимчук.



Согласно исследованию, в апреле медианные цены для двухкомнатных квартир составили $1030/кв. м, что ниже мартовского показателя на 6,4%, трехкомнатных – $1012/кв. м, что на 17% ниже, чем в марте. В то же время цена на однокомнатные квартиры в апреле выросла на 3% по сравнению с предыдущим месяцем – до $1046/кв. м.



По данным портала, чаще всего просматривали объявления о продаже двухкомнатных квартир – количество запросов составило 46% от общего объема. Однокомнатными интересовались 37% пользователей, трехкомнатными – лишь 7%. При этом самыми популярными стали квартиры в ценовом диапазоне $50-70 тыс. (47%), на втором месте – до $30 тыс. (30%), а квартиры стоимостью $30-50 тыс. заняли 17% в общей структуре спроса.



По данным портала, в марте чаще всего просматривали объявления о продаже квартир в Голосеевском районе столицы (медианная цена – $1 тыс./кв. м), далее следует Шевченковский ($1,5 тыс./кв. м), Печерский ($1,9 тыс./кв. м) и Оболонский ($1 тыс./кв. м) районы. Меньше всего интересовались покупкой квартиры в Подольском районе.



Исследование Address.ua базируется на анализе объявлений, размещенных на портале, и активности пользователей (224 тыс. посещений за апрель-2021).



Address Group - группа компаний, предоставляющих с 2010 года онлайновые информационные сервисы для поиска и продвижения недвижимости в Украине, России, Беларуси, Казахстане и Молдове.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



