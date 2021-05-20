Экологическому комитету ВР рекомендовано отклонить законопроект о промвыбросах Парламентский Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал экологическому Комитету ВР, который является главным по законопроекту №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности", отклонить этот закон. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов.



"Дело в том, что законопроект обязывает предприятия за четыре года внедрить наилучшие доступные в Европе технологии и методы управления (НДТМ) и провести экомодернизацию затратив на это не менее 10 млрд долл. У европейских компаний на это ушли десятилетия, и они получали миллиардные дотации из фондов ЕС. Нашим предприятиям государство не дает ни копейки - их просто нет в бюджете", - сказал он.



При этом он выразил уверенность, что внедрять европейские НДТМ следует на основании технологий, доступных украинским компаниям, и оборудования, которое может производиться в Украине, а не в Европе.



"И никаких "пятилеток за четыре года", это невыполнимо в существующей экономической ситуации", - уверен политик.



По его мнению, для первой выдачи интегрированного разрешения на выбросы необходимо предусмотреть отсрочку минимум 7 лет, чтобы провести экомодернизацию. Также важно, чтобы процесс ее предоставления был максимально прозрачным. Кроме того хорошим дополнением к законопроекту может стать введение мониторинга в режиме онлайн для вновь построенных установок, считает нардеп.



"Очень жаль, когда те, кто отвечает за разработку и реализацию государственной экологической политики, не понимают ее сути и не знают, какую философию закладывают сегодня развитые страны в регулирование экологии. Стимулирование, а не принуждение бизнеса к экопреобразованиям является мейнстримом в цивилизованном мире", - отмечает М.Магомедов.



"Я выступил на заседании экономического Комитета ВР, привел все перечисленные аргументы и предложения. Нельзя допустить, чтобы парламент совершил ошибку, которая может обернуться деиндустриализацией под экологическими лозунгами. Надеюсь, что мои коллеги по парламенту услышат голос промышленников и отклонят з/п № 4167", - резюмировал народный депутат.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



