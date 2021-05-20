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Экологическому комитету ВР рекомендовано отклонить законопроект о промвыбросах

20.05.21 18:48
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Парламентский Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал экологическому Комитету ВР, который является главным по законопроекту №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности", отклонить этот закон. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов.

"Дело в том, что законопроект обязывает предприятия за четыре года внедрить наилучшие доступные в Европе технологии и методы управления (НДТМ) и провести экомодернизацию затратив на это не менее 10 млрд долл. У европейских компаний на это ушли десятилетия, и они получали миллиардные дотации из фондов ЕС. Нашим предприятиям государство не дает ни копейки - их просто нет в бюджете", - сказал он.

При этом он выразил уверенность, что внедрять европейские НДТМ следует на основании технологий, доступных украинским компаниям, и оборудования, которое может производиться в Украине, а не в Европе.

"И никаких "пятилеток за четыре года", это невыполнимо в существующей экономической ситуации", - уверен политик.

По его мнению, для первой выдачи интегрированного разрешения на выбросы необходимо предусмотреть отсрочку минимум 7 лет, чтобы провести экомодернизацию. Также важно, чтобы процесс ее предоставления был максимально прозрачным. Кроме того хорошим дополнением к законопроекту может стать введение мониторинга в режиме онлайн для вновь построенных установок, считает нардеп.

"Очень жаль, когда те, кто отвечает за разработку и реализацию государственной экологической политики, не понимают ее сути и не знают, какую философию закладывают сегодня развитые страны в регулирование экологии. Стимулирование, а не принуждение бизнеса к экопреобразованиям является мейнстримом в цивилизованном мире", - отмечает М.Магомедов.

"Я выступил на заседании экономического Комитета ВР, привел все перечисленные аргументы и предложения. Нельзя допустить, чтобы парламент совершил ошибку, которая может обернуться деиндустриализацией под экологическими лозунгами. Надеюсь, что мои коллеги по парламенту услышат голос промышленников и отклонят з/п № 4167", - резюмировал народный депутат.

МинПром

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