Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Нафтогаз и депутаты призывают сохранить санкции против Севпотока-2

20.05.21 17:42
печать
размер текста:

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, десятки украинских парламентариев и представителей общественности обратились с открытым письмом к США и странам Европы, в котором призывают сохранить санкции против проекта "Северный поток-2".

"Северный поток-2" остается основной геостратегической угрозой для Украины и Европы. Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта", - цитирует пресс-служба НАК письмо.

По ее данным, в документе высказывается обеспокоенность в связи с предложениями Государственного департамента США, поданными в Конгресс, по отказу от санкций против компании Nord Stream 2 AG (Швейцария), руководства и сотрудников этой компании.

Авторы письма напоминают, что ранее президент США Джон Байден уже высказал позицию о недопустимости достройки "Северного потока-2", назвав это "плохим соглашением для Европы", реализация которого приведет к усилению энергетической зависимости от России и дестабилизации в Украине.

В "Нафтогазе" отметили, что Европейский парламент также поддерживает немедленное прекращение реализации российского проекта. Поэтому украинские парламентарии и представители общественности обращаются с призывом о прекращении строительства и к Германии.

"Мы поддерживаем призывы США и Европы к Германии о помощи в остановке этого российского геополитического проекта (…) Обходной трубопровод угрожает европейскому единству, противоречит климатическим целям и подрывает совместную энергетическую политику ЕС", - говорится в письме.

Авторы обращения напоминают, что введение в эксплуатацию "Северного потока-2" приведет не только к экономическим последствиям, но и развяжет руки России в дальнейшей военной агрессии против Украины.

"Колеблясь в вопросах применения уже принятого законодательства и введения санкций против компаний, участвующих в прокладке трубопровода, США передают России опасное сообщение, которое повлияет на российское поведение далеко за пределами "Северного потока-2", — указано в документе.

Как сообщалось, Госдеп в среду передал в конгресс отчет о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно отчету, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

По данным американских СМИ, в докладе при этом говорится, что администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток-2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что снятие санкций со строительства газопровода "Северный поток-2" станет поражением для США и лично президента Байдена.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:58
ДТЭК запустил первую в Украине промышленную систему накопления энергии
17:41
На ОПЗ нашли уклонение от уплаты налогов на 41 млн грн
17:17
В апреле Интерпайп Сталь увеличила выплавку на 13,2%
17:15
На фоне рекордных цен на руду BHP решила запустить один из крупнейших в мире новых рудников
16:57
Мечел заявил о росте прибыли на 39%
16:36
Байден пошел навстречу Германии в вопросе Северного потока-2 – Меркель
16:17
Метинвест получил разрешение АМКУ на покупку активов ДМК
16:15
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
15:58
В России не ждут падения цен на сталь раньше конца года
15:40
Цена на газ в Европе начала снижаться
15:30
Послы G7 надеются на завершение земельной реформы к 1 июля
15:15
Украина вдвое нарастила импорт битума
14:59
Действующее правление Нафтогаза будет работать до конца года
14:35
Депутаты решили обратиться к США с просьбой ввести санкции против Северного потока-2
14:13
Повышение налогов не коснется малого и среднего бизнеса – Зеленский
13:53
С 2004 года ЕИБ потратил на украинские проекты 7,5 млрд евро
13:15
В РФ хотят поднять пошлину на экспорт лома до 90 евро за тонну
12:54
Зеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 грн
12:48
Метинвест начал отгрузку металла для стального дома в Мариуполе
12:36
Worldsteel опубликовала рекомендации по снижению выбросов углекислого газа
19.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!