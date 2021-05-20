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В апреле Интерпайп Сталь увеличила выплавку на 13,2%

20.05.21 17:17 , Интерфакс-Украина
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Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в апреле 2021 года увеличил выплавку стали по сравнению с мартом на 13,2%, до 90 тыс. т, сообщили в компании

В марте производство стали на предприятии составило 79,5 тыс. тонн.

Кроме того, в январе-апреле 2021 года "Интерпайп Сталь" нарастила выплавку стали на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 283 тыс. тонн.

В 2020 году компания снизила выплавку стали на 11,2% по сравнению с 2019 годом – до 758,7 тыс. тонн.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

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